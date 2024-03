Superpeso: ¿cómo me beneficia que esté más barato que el dólar?

Seguramente has escuchado hablar del superpeso, y es que es un tema que últimamente se comenta demasiado, debido a que el dólar bajó de precio y es algo que no pasaba desde el 2017, pues el peso mexicano no costaba menos de 18 pesos. La barrera del peso se rompió con una apreciación de 0.86 por ciento.

Esto nos beneficia de manera directa en nuestras finanzas personales, pues si ahora quieres comprar productos en dólares vas a gastar menos, lo mismo si planeas un viaje al extranjero, ya que le peso vale más en este momento. Esas son algunas de las ventajas que tiene y que podemos percibir de manera directa en nuestra economía.

La mayor parte de los productos que consumimos en México son de importación, por lo que es benéfico que el dólar esté más barato, pues ahora nos cuesta menos comprar un dólar. En palabras sencillas estamos pagando menos por los bienes adquiridos en este momento.

En México la institución encargada de dar a conocer el tipo de cambio que tiene el dólar con relación al peso es el Banco de México (Banxico) la política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.

A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.