¿Lo tienes?: ofrecen hasta 50 mil pesos por este extraño boleto de Metro

Los boletos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro son valorados por miles de coleccionistas en el país, quienes han convertido estas piezas en objetos muy deseados, sobre todo porque las autoridades capitalinas continúan con el proceso de modernización para que los boletos del Metro desaparezcan y en su lugar sean sustituidos por la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual será la única forma de acceso al transporte público.

En este contexto, los coleccionistas han estado comprando y ofertando antiguos boletos de Metro, los cuales no volverán a estar en circulación y ahora son piezas exclusivas. Los interesados en la compra y venta de estos boletos han utilizado plataformas digitales como Mercado Libre y Amazon para realizar ofertas y conseguir boletos únicos que pueden agregarle valor a sus colecciones; y ahora, se ha hecho viral un "raro" boleto que se venden en hasta 50 mil pesos.

¿Cuál es el boleto del Metro por el que ofrecen 50 mil pesos?

El boleto se distingue por su color lila. Foto: Mercado Libre.

El codiciado boleto de Metro, por la que ofrecen hasta 52 mil pesos mexicanos fue emitido por el STC. De acuerdo con el anuncio del vendedor, la pieza tiene un detalle en particular que ha aumentado su costo exponencialmente, y es que su color no es blanco, sino que tiene tonalidades en color lila, una particularidad que no tiene ningún otro boleto del metro, según lo estipulado por la persona que esta ofertando esta pieza.

En cuanto a su diseño, el boleto es similar a cualquier otro, sin embargo, tiene un visible erro en su color, el cual parece ser lila. Por este motivo, los coleccionistas ha revalorizado su precio, alcanzando un costo de hasta 52 mil pesos por su exclusividad y rareza. El vendedor del boleto ha aclarado que la pieza se encuentra en óptimo estado e impecable, hecho que ha elevado su precio.

¿En cuánto se vende el extraño boleto de Metro?

El boleto está disponible en plataformas digitales. Foto: Mercado Libre.

En Mercado Libre los coleccionistas están dispuestos a pagar hasta 52 mil pesos mexicanos por este singular boleto de Metro color lila. Sin embargo, en los comentarios de la publicación otros internautas han ofrecido menos dinero por este boleto, buscando llegar a un acuerdo con el vendedor. Hasta ahora, la pieza sigue disponible en el sitio de compras.

Por su parte, el vendedor del boleto asegura que la pieza se encuentra en excelente estado, libre de grasa, polvo; incluso garantizan que el boleto está impecable de cualquier daño. Al respecto, las autoridades han exhortado a la población a tener precaución al momento de realizar compras en aplicaciones digitales, ya que podrían ser víctimas de fraudes o estafas.