Niña trata de pagar con "rara" moneda de 20 y la rechazan; en redes ofrecen hasta 20 mil pesos por la pieza

Una menor de edad se volvió viral en redes sociales, luego de que trató de pagar con una moneda de 20 años conmemorativa y fue rechazada en el comercio. El caso fue denunciado por la madre de la menor, quien - a través de un grupo de Facebook de la ciudad de León, en Guanajuato - preguntó si la divisa no tenía valor, porque a su hija menor no le habían aceptado esta forma de pago. No obstante, los internautas señalaron que la pieza sí tiene valor, e incluso se vende en hasta 20 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con los usuarios de redes sociales, la moneda - con la que la menor trató de pagar en la tienda - es una pieza única, ya que conmemora la Fuerza Aérea Mexicana. Se trata de una divisa muy popular que, en aplicaciones de compra y venta, como Mercado Libre, se oferta hasta en 20 mil pesos mexicanos, debido a que hay muy pocas piezas en circulación.

Le ofrecen hasta 20 mil pesos por la moneda

Luego de que los internautas se percataron de que la mujer tenía en su poder una valiosa moneda, deseada por cientos de coleccionistas, le sugirieron a la internauta que se asesorara antes de tomar una decisión, ya que la divisa tenía un gran valor monetario y podría significar un apoyo económico para la familia. De igual manera, otras personas comenzaron hacerle ofertas a la mujer, para que vendiera la pieza.

En su sitio web, el Banco de México (Banxico) ha detallado que la moneda de 20 pesos que conmemora la Fuerza Aérea Mexicana salió en circulación durante el año 2015, esto para celebrar los 100 años de la dependencia "salvaguardando el espacio aéreo". La pieza tiene en una de sus caras el número "100" en honor a los años de la institución. Desde su lanzamiento, la divisa se convirtió en un objeto anhelado por los coleccionistas, quienes están dispuestos a pagar exhorbitantes cifras por esta pieza exclusiva.

¿En cuánto se vende la moneda de 20 pesos mexicanos?

La moneda se vende en Mercado Libre. Foto: captura de pantalla.

La moneda se vende actualmente en plataformas como Mercado Libre, donde las personas que la ofertan piden máximo 20 mil pesos mexicanos. "Muy bonita moneda en buenas condiciones, para los amantes de la numismática. Cómprala para que completes tu colección", se lee en la publicación de uno de los vendedores. En este sentido, las autoridades han exhortado a los coleccionistas a tener precaución en caso de comprar en línea.

Las autoridades piden a las personas tener cuidado en caso de reunirse con personas desconocidas o en caso de realizar pagos a través de métodos de pago seguros. Por su parte, las personas que tengan esta moneda podrán venderla a través de páginas como Mercado Libre, o Amazon, donde los coleccionistas están dispuestos a llegar a acuerdos de dinero.