Ofrecen 700 mil pesos para quien tenga esta moneda especial de 50 centavos, ¿la tienes?

Cada vez más coleccionistas de billetes y monedas optan por acudir al mercado digital con la esperanza de conseguir codiciada divisas, muchas de las cuales ya no se encuentran en circulación. En este sentido se han vuelto virales las plataformas como Mercado Libre, donde cada vez más personas se animan a conseguir estas piezas; tal es el caso de un usuario que actualmente oferta una exclusiva moneda de 50 centavos, por la que pide 700 mil pesos mexicanos.

Según la información ofrecida en el popular sitio de compras y ventas digitales, Mercado Libre, se trata de una moneda de 50 centavos que salió en circulación en el año de 1996. Aunque la divisa no es parte de una colección exclusiva, presenta un un error de acuñación bastante visible, el cual hace que su valor se eleve, llegando hasta los 700 mil pesos. Se trata de una divisa única en su clase y que muy pocas personas tienen en su poder.

La moneda de 50 centavos se vende en hasta 700 mil pesos. Foto: especial.

La codiciada moneda, por la que ofrecen hasta 700 mil pesos, fue fabricado en México, pero presenta un error visible, el cual la ha convertido en una codiciada divisa para los coleccionistas. La moneda pertenece a la familia C y fue puesta en circulación en enero de 1996. Como características particulares, la divisa tiene un diámetro de 22.0 milímetros, es de forma dodecagonal (12 lados), pesa 4.39 gramos, cuenta con un canto liso y está hecha de bronce y aluminio

En cuanto a su diseño, la moneda tiene el Escudo Nacional en relieve escultórico, además de la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” formando un semicírculo en la parte superior. Sin embargo, las letras presentan un error, por lo que su valor se ha incrementado en años recientes.

¿Cuánto vale la moneda de 50 centavos?

La moneda se vende en 700 mil pesos. Foto: captura de pantalla.

La moneda se vende actualmente en plataformas como Mercado Libre, donde las personas que la ofertan piden máximo 700 mil pesos mexicanos. "La imagen dice más que mil palabras. Pero me atrevo a decir que es única en el mundo pues no he visto una (moneda) igual”, se lee en la publicación de uno de los vendedores. En este sentido, las autoridades han exhortado a los coleccionistas a tener precaución en caso de comprar en línea.

Las autoridades piden a las personas tener cuidado en caso de reunirse con personas desconocidas o en caso de realizar pagos a través de métodos de pago seguros. Por su parte, las personas que tengan esta moneda podrán venderla a través de páginas como Mercado Libre, o Amazon, donde los coleccionistas están dispuestos a llegar a acuerdos de dinero.