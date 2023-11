¡Ofertón! Xbox Series S tiene descuento de 2 mil 500 y está más barata que en Liverpool

Acaba de pasar el Buen Fin 2023 y todavía no llega el Black Friday, pero las ofertas en Amazon están más que puestas. Y para muestra un botón ya que el Xbox Series S 512GB tiene un descuento de hasta 36%. En este sentido, de costar 6 mil 999 pesos pasó a estar en 4 mil 490 pesos, incluso más barata que en tiendas como Liverpool.

Aunque la oferta depende íntegramente de la vigencia que dé Amazon, de seguir con este precio estarías ahorrando hasta más de 2 mil pesos. Además, por si fuera poco, podrías tener la oportunidad de adquirir la consola a 15 meses sin intereses con las tarjetas participantes.

También puedes adquirir la consola a 15 meses sin intereses. Créditos: Amazon.

¿Cuáles son las características del Xbox Series S 512GB?

Una de las grandes ventajas de la consola Xbox Series S 512GB es su alto nivel de velocidad y rendimiento debido a que cuenta con la arquitectura Xbox Velocity, misma que es impulsada por un software integrado. Además de ello, tiene la capaciad de descargar hasta más de 100 juegos de alta calidad.

Con esta consola se puedes descargar hasta más de 100 juegos de alta calidad. Créditos: Amazon.

Cabe mencionar que aunque la consola Xbox Series S es totalmente digital, ofrece juegos de próxima generación a un precio accesible. De hecho, comprarla en Amazon sale mucho más económico que adquirirla en establecimientos como Liverpool donde el mismo producto está en 6 mil 999 pesos.

Y a todo esto, ¿cuándo es el Black Friday?

El 24 de noviembre inicia el Black Friday. Créditos: Pexels/archivo.

Si tú eres de las personas que no compró nada durante el Buen Fin pero quieres seguir viendo ofertas, no te preocupes ya que todavía viene el Black Friday o "viernes negro". Se trata de un evento que se realiza cada año y que consiste en que las tiendas ofrecen grandes descuentos dentro de su lista sus productos. Este 2023 iniciará el próximo 24 de noviembre y aunque no es originario de México, entre las tiendas que participarán se encuentran: