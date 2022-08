AMLO: México no dejará el T-MEC, pero consulta de EU "fue sin motivo y totalmente majadera"

; empresarios estadounidenses para solucionar sus problemas, y una semana antes también se reunió en Washington con el presidente Joe Biden y con empresarios nuevamente, y no se tocó el tema de las consultas.

“Oh sorpresa, regresamos y a la semana la llamada consulta, y me entero por un mensaje del que fue embajador de Felipe Calderón en Washington, Arturo Sarukán, pero pensé que es una volada. No, no, bien informado. Y viene la consulta, y totalmente majadera, un tono soberbio de prepotencia, haciendo referencia de que la reforma energética (de Peña Nieto) que se había llevado a cabo en el país, era la panacea, cuando nosotros sostenemos lo opuesto porque además fue un desastre para los mexicanos, todo un fracaso”, destacó.

"EU está contra la política energética de la 4T"

El mandatario también acusó que hay intromisión por parte de Estados Unidos al defender la reforma energética de Enrique Peña Nieto e ir contra la reforma eléctrica del gobierno de la Cuarta Transformación.

“Entonces, la señora encargada del comercio de Estados Unidos diciendo que era muy buena la reforma y que además lo que nosotros estábamos haciendo estaban mal al reforma nuestra ley eléctrica. De cuándo acá un gobierno extranjero, con qué derecho va a decidir cómo deben de ser las leyes en otro país”, dijo.

-¿Es una posibilidad real que México pueda salirse del T-MEC? -se preguntó al presidente. “Eso es lo que quisiera el Reforma, si yo te contesto eso, el encabezado del Reforma sería ese, porque les urge que nos peleemos.

“No existe ninguna posibilidad porque hay una relación buena, de respeto, siempre que hablo con el Presidente Biden me repite y me repite y yo no digo mentiras de que quiere una relación con nosotros en pie de igualdad, con respeto a nuestra soberanía. Pero hay otra cosa -y ojalá los del Reforma y sus analistas vayan tomando en consideración, como dirían los tecnócratas, una nueva variable para el análisis- nos necesitamos mutuamente, o sea, sería muy difícil que funcionaria la economía estadounidense sin la participación de México. Así como a nosotros nos importa mucho tener buenas relaciones con Estados Unidos a ellos también, ya no es el tiempo de antes”, contestó.

