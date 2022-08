Marcelo Ebrard: "México no pondrá en riesgo su participación en el T-MEC"

México no podrá en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC porque eso sería ir en contra de lo que le conviene al país, señaló Marcelo Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores y reiteró que “ponerlo en riesgo no sería inteligente” y esperan que previo a que se lleven a cabo los paneles que se tienen previstos, esperan agotar las negociaciones o diferencias que se tengan entre las naciones que integran el tratado comercial.

“Históricamente Estados Unidos no ha aceptado los paneles. Los paneles surgen en la organización Mundial de Comercio para discutir entre los países diferencias comerciales que son todo el tiempo, si yo tengo un competidor y no me gusta lo que produce, es decir la competencia que me hace en el mercado, procuro que mi gobierno le aplique algún tipo de arancel o algún tipo de ventaja para la industria, eso es lógico y pasa en todo el mundo”.