México no tiene el conocimiento ni la infraestructura para explotar el litio, asegura experta

La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue rechazada, no alcanzó la mayoría calificada, con 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones.

Al respecto, Abril Moreno, directora general de Energía a Debate, comentó que es un tema que ya tiene dos años en el país.

"Ya se sabía que la oposición se había unido, unificado, el presidente estaba muy consciente, por eso trataron de alargar la votación, para pasarla al domingo y ver si podían cabildear y encontrar votos a favor de su iniciativa, no se logró".

En entrevista con Mario Maldonado en Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, destacó que lo que pasó ayer fue una discusión de sordos, por un lado, Morena con esta posición de las empresas que roban, de los traidores a la patria, sin escuchar ningún posicionamiento técnico, mientras que de parte de la oposición faltó profundidad técnica; sin embargo, ya habíamos tenido 28 días de Parlamento Abierto, en donde se habían expresado muchos puntos de vista técnicos, se informaron, y van a presentar una propuesta alterna después de la votación de ayer.

Dijo que no es una traición el no estar a favor de una propuesta de gobierno, y lo que si discutió ayer fueron dos posiciones diferentes: un sector eléctrico con el control absoluto por parte de Manuel Barlett y del que llegue después, y el otro es continuar con esta apertura de mercado con la que se han abierto posibilidades de empleos, en donde podemos participar en energías renovables, en donde se abrió el sector eléctrico al suministro y a la generación, es decir, a la competencia energética, y ganó esta versus el estatismo de hace 2 o 30 años que el país ya no requiere.

Respecto al Litio comentó que es el metal más ligero del mundo, es altamente codiciado en este momento, porque es la base de las baterías y se utiliza en la parte médica, para enfermedades psicológicas, su demanda se ha incrementado y hoy su precio está en alrededor de 60 mil dólares la tonelada.

"Nosotros tenemos recursos, a diferencia de las reservas, no tenemos una realidad, una aproximación de cuánto es nuestra capacidad, nuestro potencial, se dice que si se comprobara el potencial que se tiene, podríamos ser el quinto país en el mundo en potencial de litio, pero no hay exploración, apenas están en proceso, hay solamente 36 concesiones, de las cuales solo hay 10 empresas, y solo 8 que dicen me interesa explotar", explicó.

Agregó que México no tiene el conocimiento para explotarlo, ni la infraestructura técnica ni tampoco los recursos para poderlo hacer, por lo que han venido empresas y se abrieron unas concesiones hace unos atrás.

"Lo que el gobierno quiere es que no haya contratos, que no haya concesiones, asignaciones, que no haya nada, quiere ser el único creador, explorador, dador y asumir todos los riesgos y los costos".

