ASF detecta sobrecosto de 27% en Tren Maya

El costo de la inversión del Tren Maya aumentó 26.9 por ciento de 2019 a 2021, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su tercera entrega de informes de fiscalización de la cuenta pública 2020.

En su informe, la institución indicó que el costo se incrementó en 37 mil 963 millones de pesos, al pasar de 141 mil 020 millones de pesos a 178 mil 984 millones en ese lapso.

Este es uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal, aunado al aeropuerto en Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas, y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Además, la entidad fiscalizadora encontró “áreas de oportunidad” en diferentes aspectos del esta obra ferroviaria a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Añadió que no se concluyeron con los estudios de preinversión del proyecto y para determinar las zonas factibles de desarrollo.

Cabe señalar que el proyecto está enfrentando retos sobre los trazos en los que fue pensado originalmente, en especial de Cancún a Playa del Carmen, en Quintana Roo.

También, señaló que se acreditó la adquisición del derecho de vía en el 66.7 por ciento (461.7 km) de lo programado en los tramos 1 a 4.

Además, afirmó el informe que no se contó con un protocolo de debida diligencia para garantizar las mejores condiciones en contrataciones públicas de las licitaciones del proyecto ferroviario.

“Las estimaciones de los indicadores de rentabilidad, demanda de pasajeros y de carga no se actualizaron, y el monto total de la inversión estimada para el desarrollo del proyecto aumentó”, advierte.

De acuerdo con el Fonatur al tercer trimestre de 2021, el avance financiero del Tren Maya fue de 33 mil 190 millones de pesos, lo que significó el 18.5 por ciento de la inversión total estimada.

“De no corregir las debilidades encontradas, incrementa el riesgo de que el proyecto no entre en operación en la fecha prevista y no se alcance el objetivo de promover el desarrollo económico, detonar el desarrollo turístico incluyente en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente en la zona y propiciar el ordenamiento territorial”, alerta la ASF.

Asimismo, el organismo fiscalizador emitió una solicitud de intervención del Órgano Interno de Control en el Fonatur, a efecto de que, de considerarlo procedente, investigue los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, derivado de los hallazgos encontrados en las justificaciones por las que se sustentaron los procedimientos de excepción a licitación pública.

Sigue leyendo:

Analiza 4T expropiación de terrenos para el Tren Maya

Se han gastado 39 mil 785 mdp en el Tren Maya: SHCP