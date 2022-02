SAT ¿Cómo se puede negociar el pago de mi deuda con el fisco si no tengo dinero?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), es la institución encargada del cobro de impuestos en México. Durante la época en que los contribuyentes deben sus contribuciones al fisco, surgen muchas dudas de cómo hacerlo.

Sin embargo, una de las más frecuentes es preguntarse qué sucede en el caso de que el SAT te notifique sobre un adeudo que no puedes pagar, ya sé por qué no tienes el ingreso necesario o por no tener un empleo.

Por tal motivo, enseguida te decimos lo que puedes hacer si actualmente te encuentras en algunas de esas circunstancias y cada una de las soluciones.

¿Qué pasa si no puedo pagar mi deuda con el fisco?

Antes de entrar en pánico, lo primero que debes hacer es buscar la asesoría de un contador, esto para que puedas tener claro el motivo o motivos del adeudo y tus alternativas específicas. Recuerda que el SAT por medio de su buzón tributario te notificará si tienes algún adeudo y el motivo del mismo.

Al momento de que confirmes los motivos y la cantidad de dinero que debes, debes considerar que tienes hasta 30 días hábiles para cumplir con el pago, pues de lo contrario serás sancionado con multas, intereses y recargos.

Si este comportamiento sigue, en el peor de los casos, el SAT podría proceder al embargo de tus bienes para liquidar el monto de la deuda.

¿Cuáles son las alternativas de pago?

En el caso de que no tengas los recursos necesarios para pagar tus obligaciones fiscales, podrás solicitar liquidar tu deuda en parcialidades de 12 hasta 36 meses.

Sin embargo, si no tienes la posibilidad económica para saldar en tiempo y forma con estas alternativas, puedes solicitar una prórroga al ofrecer en garantía un bien inmueble, depósito o título de valor que demuestre tu solvencia, esto para saber la capacidad para saldar tu endeudamiento y que el SAT te ofrezca la posibilad de la prorroga.

