CCE pide promover formalidad para crear más oportunidades de empleos

Para evitar que se promueva más la migración y la informalidad, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió promover la formalidad para crear más oportunidades de empleo y evitar así el malestar social.

Esta fue una postura diferente a la expresada esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que, si no es por la migración y las remesas, así como la economía informal, en el país se hubiera generado un estallido social.

“Ahí tenemos un punto de distancia, porque nuestra posición es, al contrario. Para nosotros se llama competencia desleal la informalidad y nosotros sí tenemos que nuestra posición es, al contrario.

“Ir por la formalidad, pero además para que haya más empleos en la parte formal y promover que haya más formalidad en dos sentidos en la parte comercial y en la parte de empleos”, dijo Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Aumento de salario en México Foto: Especial

Promueven incremento de salario

El Consejo Coordinador Empresarial también planteó que van a proponer un incremento al salario mínimo para 2023 respecto a este año.

Sin embargo, señaló que no van a dar a conocer la propuesta en términos de porcentaje en las mesas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

“Vamos por un salario que no vaya a romper el equilibro sobre todo en este tema de inflación, para que no se vaya a disparar y a la hora que se dispare, pues de nada sirve levantarlo porque les sube todo, toda la canasta básica y todo, entonces sería una escalera de no alcanzar.

“Vamos a ser muy serios en la parte de propuesta para que no se desequilibre, pero que sí que haya incremento”, añadió Cervantes.

Recordó que cada año está incrementando el salario mínimo para reconoceré la fuerza laboral competitiva en este país.

Finalmente, sobre el relevo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacó que se haya mantenido a un funcionario que formará parte de la misma institución para su continuidad.

SIGUE LEYENDO

Empresarios asistentes a Cumbre de las Américas tienen interés de una integración de la región: CCE

Garantizar seguridad carretera también es importante para controlar la inflación: CCE

Aumento de seguridad en carreteras es importante para contener costos de productos básicos: CCE

DRV