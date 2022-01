Industria manufacturera advierte riesgos por contrarreforma eléctrica

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación advirtió que las empresas de su ramo podrían retirarse del país, pues con la contrarreforma eléctrica la CFE no tendría suficiente capacidad para proveerles de energía limpia.

"Las empresas van a empezar a retirarse porque CFE no tiene ahorita una manera de proveer energías renovables o limpias, de acuerdo a lo que sugiere el T-MEC. Tenemos mucho en riesgo, la fuga de inversión, la falta de inversión", advirtió Luis Hernández, presidente del organismo, durante los foros abiertos de la reforma eléctrica.

En contraparte, la CFE ha argumentado que la reforma va a fortalecer su posición en el mercado de generación de electricidad, además de que no está en contra de las energías limpias, pero se requiere poner orden en el sector para que exista competencia pareja.

A su vez, Hernández mencionó que el sector manufacturero no está en contra de fortalecer a la CFE, pero también se debe fomentar la inversión privada en el sector.

Por otro lado, Hector Alonso Romero Guitiérrez, Jefe de la oficina del comisionado Luis Linares de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), opinó que la industria privada no debe tener el poder de controlar las tarifas de electricidad, pues ello podría generar inestabilidad social y en el mercado.

“He escuchado que uno de los principales argumentos por los que no se debe aprobar la reforma es que la CFE tendría demasiado poder para fijar tarifas y eso sería peligroso, lo que no he escuchado es por qué le tendríamos que dar ese poder a la industria privada”, dijo.