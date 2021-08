¿Puedo retirar mi ahorro del Infonavit en efectivo?

Desde hace un par de años el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha lanzado advertencias sobre que el dinero de tu ahorro dentro de sus cuentas, solamente podrá ser usado para tu vivienda o tu pensión. Ante ello, si alguien o una empresa te prometen entregarlo en efectivo, ten mucho cuidado, pues podrías estar frente a una estafa.

Recuerda que el dinero que se encuentra en tu cuenta individual de ahorro del Infonavit, se comenzó a ahorrar desde que ingresaste a laborar en tu primer trabajo formal.

De acuerdo con la legislación actual, estos recursos solamente pueden ser usados para una vivienda, ya sea que tu la adquieras, mejor una que ya tengas o la uses para pagar una hipoteca concedida por otra institución.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial

Infonavit advierte sobre estafas

Ante esta delicada situación, el Infonavit advierte que si alguna persona o empresa te ofrece recuperar el dinero acumulado en tu cuenta de ahorro en efectivo, debes tener mucho cuidado, pues podrías caer víctima de un fraude.

Por otro lado, la única excepción en que se entrega dinero es si tuviste algún empleo formal que aportará a tu cuenta Infonavit, y esto solo ocurrirá en el momento de tu jubilación y se entrega como parte de tu pensión. Con esta opción, tendrás la ventaja de que tus recursos fueron reinvertidos, por lo que podrás aprovechar las ventajas del interés compuesto.

Debes tomar en cuenta que aunque tengas necesidad o urgencia de recuperar ese recurso, no olvides que el Infonavit no está diseñado para ser usado para otros gastos que no sean el de la vivienda o jubilación.

También debes tomar en cuenta que este instituto está obligado a hacer rendir el dinero en su poder, para ofrecer estos financiamientos a sus afiliados, por lo que el dinero tu dinero nunca esta en liquidez.