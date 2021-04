“Todavía necesitamos apoyo”: Consejo Nacional Empresarial Turístico

Aunque las empresas turísticas comienzan a recuperarse, aún necesitan apoyo del gobierno federal, dijo Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

“Hemos pedido diferimientos, no hemos pedido para nada condonaciones, y seguimos en ese sentido pidiendo apoyos al gobierno, probablemente ya tarde, pero todavía necesarios”, expresó.

En el marco de la cumbre global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), recordó que el turismo ha sido afectado desde el inicio de la pandemia y también su efecto en la economía.

Además, dijo que este año será de supervivencia para el sector turístico del país y no de recuperación.

“2021 no es un tema de recuperación. Enero, febrero y marzo, ha sido un trimestre difícil, muy complicado. La Semana Santa no fue mala para los destinos de playa, pero sí ha sido mala para los destinos urbanos. No será un tiempo de recuperación este año, sino que va a ser un tema en donde nos tendremos que poner las pilas todos para salir mejor librados. Es un año de sobrevivencia”, esgrimió.