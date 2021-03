Incrementan las deudas de comerciantes

Las deudas incumplidas de los comerciantes que venden al por menor crecieron 18.1 por ciento, en términos reales, en enero de 2021, respecto al cierre del mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos del Banco de México.

La cartera vencida reportada por la banca comercial de las empresas que se dedican al comercio al menudeo ascendió a nueve mil 236 millones de pesos, desde siete mil 818 millones de pesos.

El monto reportado para el primer mes del año, es el más alto, desde que hay registro en enero de 2004. Estos recursos se refieren a lo que las empresas de este giro de negocios adeudan a los bancos, pero con retrasos o incumplimientos de pago, y que aún las instituciones de crédito pueden recuperar.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), dijo que el incremento de la cartera vencida refleja la situación de las empresas pequeñas.

“Nosotros no somos sujetos de préstamos, menos ahora que el mercado está afectado por la pandemia, las ventas no se han

recuperado y los créditos del gobierno no han servido porque son montos que no aportan nada”, dijo.

Rivera anotó que ya avizoran una tercera ola de COVID-19 que nuevamente puede amenazar la apertura de negocios para después de Semana Santa. Calculó que hasta ahora, se han cerrado 500 mil negocios.

