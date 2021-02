¿Cuánto te presta Infonavit dependiendo de tus ingresos?

Si eres beneficiario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y quieres acceder a un crédito, aquí te decimos cuánto te presta esta instancia del gobierno según tus ingresos, para que de esta manera puedas determinar si es suficiente para conseguir tu sueño de tener tu casa propia.

Uno de los requisitos principales que solicita el Infonavit al momento de otorgar un crédito es que el trabajador tenga 116 puntos, los cuales no tienen un valor monetario pero una vez que los logras reunir el instituto puede calcular la cantidad que te prestará; es decir, si no cuentas con esta cantidad de puntos no podrás empezar a llevar a cabo tu trámite.

Esta suma de puntas se alcanza después de 2 a 3 años seguidos en tu lugar de trabajo y este puntaje depende de tres factores importantes: tu edad, el salario con el que estás registrado y tu antigüedad, es decir, el tiempo que tienes trabajando sin interrupción y tus ingresos.

¿Cuánto me presta dependiendo de mi salario?

También se toma en cuenta el ingreso con el que estás registrado ante el Infonavit y se considera el factor más importante, además deberás se considera que la edad ideal para solicitar un crédito hipotecario es entre los 18 y 39 años, pues a partir de los 40 años la cantidad que te prestan disminuye cada año.

Salario Crédito máximo si tienes menos de 40 años

$2,724 al mes $286,000 de crédito Infonavit

$3,500 al mes $299,000 de crédito Infonavit

$4,000 al mes $318,000 de crédito Infonavit

$4,500 al mes $335,000 de crédito Infonavit

$5,000 al mes $348,000 de crédito Infonavit

$6,000 al mes $373,000 de crédito Infonavit

$7,000 al mes $405,000 de crédito Infonavit

$8,000 al mes $419,000 de crédito Infonavit

$9,000 al mes $435,000 de crédito Infonavit

$10,000 al mes $457,000 de crédito Infonavit

$12,000 al mes $485,000 de crédito Infonavit

$15,000 al mes $520,000 de crédito Infonavit

$19,000 al mes $607,000 de crédito Infonavit

$20,000 al mes $643,000 de crédito Infonavit

$25,000 al mes $798,000 de crédito Infonavit

$30,000 al mes $956,000 de crédito Infonavit

$40,000 al mes $1,277,000 de crédito Infonavit

$50,000 al mes $1,599,000 de crédito Infonavit

$59,000 -$68,000 al mes $1,904,000 de crédito Infonavit

El Infonavit también suele consultar tu historial crediticio y tu buró, por lo que si tienes muchas deudas y no las has pagado, es posible que la cantidad que te preste podría disminuir de un 10 hasta 20 por cierto, por lo que debes asegurarte de pagar a tiempo todos tus créditos, según detalló el portal Oink Oink.

BGM