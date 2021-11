¡A viajar! Home office impulsa a viajeros a prolongar sus vacaciones

El deseo de volver a viajar de cara a los festejos decembrinos se incrementa tras más de un año de pandemia, esto principalmente gracias a los avances de vacunación el sector turismo se repone poco a poco, muestra de ello son las estimaciones de la Secretaría de Turismo (Sectur), que informó para fin de año una llegada al país de más de 28 millones de turistas con una derrama económica de 14 mil 262 millones de dólares.

Sin embargo, con la nueva normalidad la reactivación dio un giro diferente ya que el home office tuvo su impacto en el turismo brindando beneficios inesperados con el denominado workation (trabajo+vacaciones), una nueva tendencia que permite a los trabajadores mover su "oficina" a distancia a una mejor ubicación: playa, pueblito mágico, cabaña, entre otros destinos en los que puedan estar conectados a internet.

Incluso, esta nueva modalidad de viajes alienta a los turistas a prolongar sus estadías en los destinos de días hasta meses, por la facilidad de coordinar sus actividades laborales de manera remota con opciones de rentar por meses una casa o departamento y así poder disfrutar de su travesía con menos estrés y más espacio de disfrute.

Plataformas para extender vacaciones

Pero si quieres unirte a esta tendencia, la mejor aliada es la tecnología, aquí algunas plataformas que te ayudarán a encontrar el mejor lugar para extender tus vacaciones.

Visit México: prepara un buen presupuesto

Ofrece a viajeros nacionales e internacionales los mejores destinos y actividades para que conozcan México, con paquetes para ampliar su estancia. Además, clasifica los intereses de viaje de forma personalizada, adaptando ofertas a la preferencia de cada viajero.

Playas de México: para los amantes de las olas

Cuenta con un extenso catálogo de playas en 17 estados del país, con una subclasificación en tres rubros: playas familiares, exóticas y nudistas. Asimismo, te muestra la ubicación, tipo de playa, hospedajes disponibles y atractivos principales.

We Book You: pionera en experiencias innovadoras

Para aquellos que buscan innovadoras experiencias, We Book You se prepara para ser la pionera en brindar a los viajeros destinos nacionales fuera de lo común, así como nuevas experiencias culturales, de ecoturismo, gastronómicas y con todo tipo de eventos.

La plataforma será lanzada próximamente y cumple con las nuevas exigencias de los nuevos perfiles de viajeros, que se transformó completamente con la nueva normalidad. ¡Espérala!

Así que ya lo sabes, la tecnología son las mejores compañeras de viaje, ¡digitalízate! y atrapa las mejores experiencias con estas opciones.

