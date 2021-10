Concamin advierte los riesgos de aprobar la reforma eléctrica; "afectaría a empresas y hogares de mexicanos"

José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), anunció que el sector privado realizó un análisis sobre cuáles serían las afectaciones de aprobarse la reforma eléctrica tal cual la envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para Heraldo Televisión en "Tiempo de Negocios" con Darío Celis, enumeró cuatro de las principales afectaciones: "aumento del costo de la electricidad; se privilegiaría la generación por parte de la CFE; se obligaría a las empresas a comprar a la energía a la CFE, y habría un boquete a las finanzas públicas".

De igual forma, consideró que se cancelaría la transición energética en la que se ha venido trabajando desde hace años en México, por lo que el país se terminaría convirtiendo en un obstáculo contra el cambio climático.

"Con esta reforma eléctrica se estarían violando los acuerdos internacionales que firmó México, entre los que se encuentra el T-MEC, así como las inversiones que se han hecho desde el extranjero, que equivalen a más de 44 mil millones de dólares y que llevaría a demandas internacionales", detalló.

Afirmó que por ello la Inversión Privada está buscando diálogo con el director de la CFE, Manuel Bartlett, para llegar a un acuerdo y trabajar por el bien del país y de los habitantes del país. "No queremos volver a la época en que había insuficiencia eléctrica y se presentaban apagones", expuso.

Abugaber aseveró que la capacidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad es buena, pero es complementada con la generación de energía por parte de las empresas privadas. "Creemos que la reforma tal cual como está complicaría la situación de la industria nacional, los hogares y comercios, porque aumentarían los costos de manera alarmante", señaló.

"México es uno, no puede haber división, todos tenemos que trabajar por el bien común", por lo que espera que haya una apertura del diálogo con las autoridades federales y no sólo cambiar sólo unas comas, sino muchos aspectos que no ayudan al progreso del país.

