AMLO flexibiliza postura en Reforma Eléctrica, con la rectoría del Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptaría cambios en su iniciativa eléctrica, siempre y cuando se mantenga la rectoría del Estado mexicano en la producción de electricidad.

Lo mismo con la exploración y explotación de los yacimientos de litio, los cuales —dijo— son estratégicos para el desarrollo del país.

“Pues sí (acepto cambios), siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? Que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y que la generación, la distribución de la energía eléctrica no tenga propósito de lucro. Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante”, dijo.

En la mañanera, el mandatario insistió en que la Reforma Eléctrica conviene al país y es la oportunidad para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se fortalezca como empresa pública.

De acuerdo con el Presidente, en los pasados gobiernos, durante el neoliberalismo, los corruptos buscaban destruir las empresas públicas, privatizarlo todo, es decir, convertir lo público en privado y socializar pérdidas y privatizar ganancias.

En ese sentido, hablan de desincorporación de empresas no estratégicas o abrir el mercado para promover la inversión extranjera, pero eso —dijo— sólo lo usaron para sacar beneficios personales, de grupos y no se ayudó al país, más bien se arruinó.

Recordó que desde hace 60 años, en el sexenio de Adolfo López Mateos, se electrificó a casi todo el país, porque las empresas de ese momento no veían rentable llevar la luz a los pueblos.

El Presidente explicó que López Mateos y su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, les dijeron a las empresas: “ustedes no van a electrificar los pueblos, porque no les va a resultar rentable, porque ustedes buscan el negocio, pero el Estado tiene una responsabilidad social y el que los pueblos se electrifiquen significa progreso y justicia”.

De esta forma, se nacionalizó la industria eléctrica y a partir de ahí comenzó un plan de electrificación y hoy México tiene el servicio de energía eléctrica hasta en los pueblos más apartados.

Pero esto, rememoró, fue cambiando con Salinas de Gortari y a través de la ley secundaria empezó la privatización y a cerrar plantas de la CFE con la intención de la industria quedara en manos de los privados, sobre todo de empresas extranjeras, españolas particularmente.

“Por eso es esta iniciativa que enviamos de Reforma Eléctrica. Eso es regresar al pasado, si actuáramos quedándonos cruzados de brazos. No, nosotros lo que queremos es que ya no sigan robando, tan sencillo como eso”, reiteró.

El Presidente también confió que la iniciativa, de aprobarse, no espantará la inversión extranjera, pues el planteamiento es que las empresas se queden con 46 por ciento del mercado, la misma proporción de energía que consume Argentina.

Respecto al litio, dijo que eso también les importa mucho a los privados, nada más que están hablando de la industria eléctrica, pero lo que no les conviene, no les gusta, que este mineral sea propiedad de la nación, “porque quisieran que fuese como las concesiones que se dan para la explotación del oro, de la plata, de otros minerales, concesiones privadas y no. El litio es un mineral estratégico, me consta de que les brillan los ojitos a algunos”.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar

MAAZ