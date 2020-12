CNH aprueba uso de fracking en cuenca de Tampico-Misantla

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó un cambio en la estrategia de Pemex con el cual podría usar la técnica de fracking en un campo petrolero dentro de la cuenca de Tampico-Misantla, en caso de que se modifique la política energética del Ejecutivo federal que hasta ahora prohíbe esa práctica.

Durante la sesión de pleno de hoy, el regulador dijo que Pemex solicitó un cambio en la estrategia de exploración para el área exploración AE-0122 ubicada a 58 kilómetros e Tuxpan y 41 kilómetros de Poza Rica, Veracruz.

Se prevén actividades de perforación de hasta 18 pozos petroleros que incluyen áreas no convencionales o de lutitas, a partir del primer trimestre del 2021.

“Pemex podría ir explorando sobre los no convencionales. En el caso de que hubiera un cambio en la política energética, ellos podrían hacer esto", dijo Rodrigo Hernández Ordoñez, director general de dictámenes de exploración de la CNH.

La petrolera estima recursos potenciales por 26 millones y 391 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, dependiendo los escenarios en los que se vaya desarrollando el proyecto.

"Con esta votación, la CNH estaría aprobando que vayan a los no convencionales, cosa que me parece muy positiva; la cuenca de Tampico-Misantla tiene una enorme riqueza en no convencionales. Estaríamos aprobando este cambio de estrategia exploratoria porque irían a los no convencionales", opinó a su vez el comisionado Sergio Pimentel.

El regulador indicó que en el escenario base del desarrollo del campo se estarían explotando recursos convencionales, mientras que en el escenario incremental se optaría por no convencionales, es decir, que necesitan fracking.

Por: Adrián Arias