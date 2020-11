Reforma contra el outsourcing; te contamos los impactos fiscales de la propuesta de AMLO

Facturas no deducibles, IVA no acreditable, procesos contables complicados y trabajo extra en recursos humanos para reajustar personal en las empresas, disminución en el potencial para la generación de trabajo y una menor recaudación tributaria son algunos de los efectos que advierten especialistas en materia tributaria y fiscal sobre la propuesta de reforma contra el outsourcing, que presentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Para Pedro Zugarramurdi, socio coordinador de la práctica de impuestos en Salles Sainz Grant Thornton, si la reforma se aprueba como está va a ser muy peligroso para las empresas, invitándolas a no cumplir. Tener ese problema para el siguiente año con las consecuencias de no deducciones, no acreditamientos o simplemente de problemas en su operación desde el punto de vista practico y problemas fiscales a inicios del siguiente año.

La propuesta enviada por AMLO a los diputados y senadores plantea la prohibición de la contratación de servicios de outsourcing para empleos del objeto social del negocio. A cambio propone la creación de la figura de servicios u obras especializadas y agencias de colocación.

“Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, o realizar la subcontratación de personal constituyan calificativas en la comisión del delito de defraudación fiscal y sus equiparables”, expone la propuesta de reforma. Uno de los objetivos que persigue la iniciativa es eliminar el uso de estos esquemas para la evasión y defraudación fiscal.

Otro efecto es que esas operaciones no van a tener efecto en el IVA, pues no se podrá acreditar este impuesto que le pagas al outsourcing si no tiene la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), explicó el especialista.

AMLO busca reformar los esquemas de contratación de outsourcing

Busca mayor recaudación

De acuerdo con los motivos que acompañan a la propuesta de reforma en México, de 900 empresas que ofrecen el servicio de subcontratación, solo 40 pagaban impuestos. Los cambios pretenden erradicar la defraudación fiscal, lo que implica que aplicando una regulación fiscal más estricta, la tributación puede incrementase en el largo plazo.

La eliminación de la subcontratación haría que los trabajadores ahora formales se fueran a la economía informal, donde carecen de seguro social y prestaciones. Zagurramurdi asegura que aumentaría la informalidad laboral, ya que el modelo de negocios de la subcontratación permite que todos los trabajadores subcontratados estén registrados en el IMSS, pues empresarios no incluyen a un tercero en la relación laboral si no va a garantizar la protección social de sus trabajadores.

Información de Expansión