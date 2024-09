Kenia Villalobos, de no poder ir a Lima 2019 a terminar en el lugar 11 en París 2024

París sigue siendo el centro del mundo deportivo y ahora es momento de los Juegos Paralímpicos. Los atletas de la élite del deporte adaptado ya están escribiendo sus respectivas historias dentro de la Ciudad Luz y una de ellas es Kenia Villalobos, una paratriatleta mexicana que llegó a la capital francesa para cumplir un sueño, estar disputando unos Juegos Paralímpicos.

Con 25 años, la nacida en Aguascalientes tendría la posibilidad de colocarse la camiseta de México y competir en la justa más importante del deporte adaptado. Lamentablemente para las aspiraciones de la joven mexicana y todo el país no logró medalla. Lo que es una realidad es que terminó en el lugar 11 y se consagró como una de las mujeres top en el paratriatlón en la clase PTS4. En El Heraldo de México tuvimos la posibilidad de disfrutar de una bonita charla con la hidrocálida previo a que comenzaran los Juegos Paralímpicos donde nos contó sobre su preparación y si considera estar en LA2028.

Kenia Villalobos debutó en París 2024 en los Juegos Paralímpicos (IG: keniavillalobosv)

¿Quién es Kenia Villalobos, la paratriatleta que representó a México en París 2024?

Con tan solo 25 años, Kenia Villalobos se presentó en la Ciudad Luz para vivir sus primeros Juegos Paralímpicos. Nacida el 21 de marzo de 1999, su familia vería nacer a una pequeña que los llenaría de alegría por el resto de sus vidas, pero no sabían que estaban frente a una de las mejores atletas mexicanas en paratriatlón. Ahora, un cuarto de siglo después, la hidrocálida hizo que todo el país sonriera al verla nadar por las aguas del río Sena, pedalear y correr por las calles de la capital francesa.

Lo que pocos saben es que originalmente Kenia no practicaba paratriatlón. La realidad es que las circunstancias fueron las que la llevaron a conocer esta disciplina y con poco tiempo de entrenamientos y competiciones poder estar en los Juegos Paralímpicos de este 2024. Lo que pocos saben es cómo se inició en el deporte adaptado y cuándo fue que entró al paratriatlón.

Kenia comenzó a practicar el paratriatlón hace cuatro años (IG: keniavillalobosv)

Kenia llegó al paratriatlón después de haberse quedado a un lugar de clasificarse a Lima 2019 en natación. La frustración de no haber clasificado y saber que estuvo a un lugar de lograrlo hicieron que ya no quisiera seguir compitiendo en ese deporte y pensó en abandonar el alto rendimiento. Lo que no sabía es que al poco tiempo de eso estaría representando a México en París 2024.

"Un lugar fuera (de los Parapanamericanos de Lima 2019) y para mí fue como no, ya no, ya no. Ya se acabó para mí el deporte y el alto rendimiento. Ya me voy a dedicar al cien por ciento a la universidad y voy a ejercer mi carrera", contó Kenia.

¿Qué cambió esa decisión?

Kenia explicaba que en el mismo 2019, justo cuando estaba pensando en abandonar el alto rendimiento, su actual entrenador y le preguntó si no le interesaba quedarse en triatlón. la hidrocálida explicó que siempre le había llamado la atención, pero no entendía como podían hacer tantas cosas al mismo tiempo. El punto fue que aceptó, pero sin motivación, lo iba a realizar de manera recreativa.

"Cuando me invita dije, va, pero sin motivación y decía: 'bueno, son mis últimos entrenamientos y ya. Entonces pensé que siempre tenía hacer deporte por la discapacidad'. Yo no sabía ni siquiera a lo que me estaba metiendo, o sea, sí sabía andar en bicicleta, pero pensaba que era una bicicleta normal. No aguantaba ni 2km corriendo", relató la joven de 25 años.

Su entrenador le veía mucho potencial en el paratriatlón al punto que quería dejar las cosas claras. Quería que intentaran el proceso para París 2024. Kenia no estaba segura e querer intentarlo, venía de no poder ir a Lima 2019 y ya había apagado el chip de mantenerse en el alto rendimiento. Tenía que pensar si estaba dispuesta a sacrificar muchas cosas, otra vez, para buscar ese boleto a los Juegos Paralímpicos.

"Todavía vi Tokio 2020 y decía es que guau, pero no. Dudo mucho que en cuatro años pueda estar ahí. Al final se me dio la oportunidad, la supe aprovechar y bueno, estoy aquí", contó a El Heraldo de México.

Villalobos comenzó en el paratriatlón sin la esperanza de competir en alto rendimiento (IG: keniavillalobosv)

¿Cómo combina Kenia su vida privada y el alto rendimiento?

Como bien lo relataba Kenia en el inicio, muchas veces no se sabe como los que hacen triatlón y paratriatlón tienen tiempo de hacer algo más que entrenar. Al tener que prepararse para tres deportes diferentes se le tiene que dedicar mucho tiempo. Villalobos relató un poco como fusiona los estudios, amigos, familia, pareja, trabajo y el ser un atleta de alto rendimiento.

"Bueno, ahorita ya no estoy estudiando, ya terminé hace dos o tres semanas. pero sí es complicado porque quiero dividir mi vida en tanto, familia, amigos y tengo un trabajo donde estoy dando clases de natación, el entrenamiento y a veces digo que no me es suficiente 24 hora, pero bueno, al final creo que cuando realmente tienes las ganas aprovechas cada momento", explicaba la paratriatleta.

La mexicana tiene claro que en la vida se tiene que poner prioridades y en estos momentos es entrenar, por lo que tiene que dejar de lado algunas actividades con la familia o amigos para poder estar al cien por ciento para cada entrenamiento o competencia que esté cerca.

La paratriatleta tiene claro que debe estar al cien por ciento en todo momento (IG: copame_oficial)

Su pareja y su familia pilares en su vida

Otro punto importante al que le tiene que dedicar tiempo y amor es a su pareja, un pilar fundamental en su carrera deportiva. Kenia no dudó en agradecerle por todo el apoyo que le brinda en cada momento. Ahora, previo a iniciar los Juegos Paralímpicos lleva un mes fuera de casa y a pesar de que es complicado estar lejos de él y de su familia sabe que son piezas clave en su vida y que sin su apoyo no podría haber llegado a París 2024.

"Le agradezco mucho porque sabemos que es una parte muy fundamental, que me apoya bastante. Por ejemplo, ya llevo un mes fuera de casa y el hecho de estar separados de mi familia y de él es un poco complicado. Al final creo que son personas muy claves en mi vida y sin su apoyo no sería posible esto", relató a El Heraldo de México.

Kenia está agradecida con su pareja y familia (IG: keniavillalobosv)

Kenia tiene claro que su familia es su motor, ya que son los que siempre han creído en ella y siempre la han ayudado a cumplir sus sueños. Villalobos tiene claro que sus padres y el resto de su familia la han impulsado, pero también las que han estado en esos momentos de alegría, en los tiempos de tristeza, en los de coraje y en todo. Son esas personas que le dan el ánimo para poder seguir intentando las cosas. Por ese motivo se le preguntó por su reacción al saber que iba a París 2024.

"Súper contentos. Creo que es alegría en familia, no nada más mío. Este logro es de todos porque todos han sacrificado cosas. Por poner un ejemplo, cuando hay fiestas familiares y es como de 'ok, vamos, pero regresamos temprano que al siguiente día entrenas. Es una alegría para todos que esté yo aquí", contó con ojos cristalinos.

Un consejos para todos los que quieren empezar en triatlón

Kenia es el claro ejemplo que cuando se quiere se puede, ya que después de no lograr su pase a Lima hizo lo imposible, en cuatro años logró su pase a unos Juegos Paralímpicos. La paratriatleta tiene claro que todos aquellos que tengan ganas de comenzar a practicar este deporte deben intentarlo, ya que es muy divertido y la gente no se aburre al tener que practicar tres disciplinas diferentes.

"La verdad es que es muy divertida, pero también es muy cansado. Yo no me aburro entrenando porque muchas veces veo que me toca nadar, otros días correr o bici. Nunca llegas a aburrirte y es muy divertido. Les diría que lo intenten y que vivan la experiencia", dijo a El Heraldo de México.

La de Aguascalientes tiene claro que todos deben probar el triatlón o el paratriatlón (IG: copame_oficial)

¿Estará en Los Ángeles 2028?

Si bien es cierto que no es fácil poder llegar a unos Juegos Paralímpicos, la esperanza de poder ver a los mejores atletas representando a México siempre es una de las grandes ilusiones de los fans de los deportes. Por ese motivo se le preguntó por la posibilidad de verla en Los Ángeles. Después de su debut y de quedar en el lugar 11, sólo queda confiar en el cuerpo y la preparación de Kenia para que en el 2028 pueda ser contendiente a medalla.

"Si me gustaría vivir otro proceso, sin embargo nada está escrito. Muchos me dicen que la experiencia de vivir tus primeros Juegos Paralímpicos es muy diferente a vivir los segundos o terceros. Entonces me da cosquilla y, quieras o no, siempre es como de que quiero más", comentó Kenia.

Ahora queda esperar a que vuelva a México, vea a toda su familia, los abrace y analice, junto a sus entrenadores y seres queridos que es lo que sigue en su carrera en el alto rendimiento. Son cuatro años, otra vez, para intentar estar en Los Ángeles, pero ahora con más experiencia y con mucho más kilómetros recorridos en bici y corriendo.