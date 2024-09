¿Por qué todos odian a Kansas City Chiefs? La polémica detrás de Patrick Mahomes y los campeones del Super Bowl LIX

La polémica suele ser parte primordial de cualquier deporte, pues los sentimientos de los aficionados siempre se encuentran flor de piel al momento de apoyar a sus respectivos equipos, esto sumado a la personalidad destacada que usualmente acompaña a los atletas de más alto nivel.

En la NFL las cosas no son diferentes, ya que a pesar que los sentimientos extremos suelen ser asociados al balón pie, el football americano no se salva de vivir polémicas entre la afición y los equipos. “Odiar” al equipo del momento suele ser normal, pero en el caso de los recientes campeones del Super Bowl, Kansas City Chiefs, es como mínimo una situación curiosa.

La afición de la NFL no está exenta de polémicas

Si bien en algún momento, detestar a New England Patriots ya era prácticamente una regla no escrita para todos los seguidores de la NFL que no simpatizaran con Tom Brady, el famoso “hate” que los Jefes de Kansas City se siente más directo y hasta cierto más incendiario.

Las redes sociales sin duda ayudan a magnificar las críticas, circunstancia que no pesaba tanto debido a la manera en la que la National Football League era consumida por sus aficionados en el pasado, pero en la actualidad, cualquier publicación o mención que se hace de Patrick Mahomes, Travis Kelce y Kansas City Chiefs en general, sorprende por la cantidad de comentarios negativos.

¿Taylor Swift y Travis Kelce es la razón del odio hacia los Chiefs?

Este odio virtual puede atribuirse a diversos factores, siendo uno de los primeros el éxito del cual la organización ha gozado desde la llegada del famoso quarterback que porta el número 15, pues con tan solo 29 años, Patrick Mahomes ya tiene tres Super Bowls, mientras que muchos equipos nunca han levantado un trofeo de campeonato en la NFL.

Así mismo, la presencia constante de Taylor Swift y su relación con Travis Kelce molesta enormemente a un sector específico de aficionados de la NFL, quienes argumentan que la liga se esfuerza por incluir a la cantante en todos los espacios oficiales posibles.

Desde tiempo en cámara cada que asiste a los partidos, hasta publicaciones en redes sociales de la NFL, cualquier cosa que gire alrededor de la talentosa cantante y el deporte provocan el rechazo que Kansas City Chiefs experimenta por parte de algunos fanáticos.

¿Los árbitros favorecen a Kansas City?

Aficionados aseguran que los árbitros le entregaron la victoria a Kansas City en la semana 2 de la NFL

Finalmente, una polémica reciente es una de las principales razones por las cuales el equipo dirigido por Andy Reid es repudiado por la afición, pues el pasado encuentro de semana 2 entre Cincinnati Bengals y Kansas City sirvió como ejemplo de una problemática que cientos de aficionados ya señalaban.

Pues el partido entre Joe Burrow y Patrick Mahomes terminó con de manera agridulce, debido a que los árbitros marcaron un castigo de interferencia de pase en la penúltima jugada, acto que permitió que los Chiefs pudieran concluir el encuentro con una victoria por parte de su pateador en los últimos segundos del partido.

Esto hizo que las redes sociales ardieran y se llenaran de comentarios acusando a Kansas City de recibir apoyo por parte de la plantilla de árbitros y la mayoría de sus encuentros, así como la casualidad de “siempre recibir ayuda en los momentos clave”, como dato extra, durante el cuarto cuarto de los partidos del Super Bowl que han ganado los Chiefs, nunca se ha marcado un castigo por sujetando en el línea ofensiva que protege a Patrick Mahomes.

