La promesa del futbol mexicano que arruinó su carrera tras desmayarse por un fuerte golpe en la final de la Liga MX

El futbol mexicano está lleno de historias de triunfos y derrotas, pues el deporte así como la vida en México está llena de altibajos, un claro ejemplo fue esta promesa del futbol mexicano que no pudo despegar luego de un aparatoso accidente.

Fue en el apertura 2008 de la Liga MX, entonces solo Futbol Mexicano, que este jugador que prometía ser uno de los referentes de México y además una joya futbolística de Cruz Azul pasó por un terrible momento.

Todo gracias a un fuerte golpe en la cabeza que lo llevó a desmayarse en pleno partido, por lo que todo el mundo comenzó a preocuparse porque tuvo que ser llevado de emergencia al hospital.

Y que César Villaluz venía de ser uno de los jugadores revelación del mundial Sub-17 de Perú en 2005, donde junto a Carlos Vela y Giovanni Dos Santos nos dieron el primer campeonato del mundo, siendo una de las jóvenes promesas más emocionantes, pero que tras el golpe recibido en ese partido nunca pudo destacar.

¿Qué le pasó a César Villaluz?

Fue durante la final del Apertura 2008 de la Liga MX donde el jugador perdería el conocimiento y saldría de emergencia, al minuto 73, luego de tratar de rematar un centro de Edgar Lugo, fue embestido con mucha violencia por parte de José Cruzalta, dejándolo sin reacción en el suelo.

“A mí me agarra volteado, no alcanzo ni a meter la mano, levanta el codo y me da aquí (región parietal del cráneo)”, contó para Caliente TV en una reciente entrevista.

La imagen fue violenta, ya que tras recibir el golpe, Villaluz terminaría en el césped, no respondía y los jugadores comenzaron a rodearlo por lo sucedido, parecía que el jugador no respondería nunca más.

El jugador posteriormente comentó que no sintió dolor, a pesar de las conclusiones posteriores y caer noqueado recobraría el conocimiento hasta llegar al hospital donde fue atendido de emergencia.

“No sé si fue por la edad, pero yo no sentía dolor, si a mí el doctor me decía ‘vamos a regresarnos y juega’ yo me metía a jugar”, mencionó en entrevista para “Desencajados”

Sin embargo, se sabe que durante su recorrido entre el hospital y el Estadio Nemesio Diez, el futbolista recibió oxígeno y medicamento para evitar convulsiones, así fue como evitó las futuras secuelas de golpe.

Así fue como salió del campo César Villaluz/Créditos: mexsports

Y aunque el futbolista no pudo terminar el partido, despertó perfectamente para ver como el Toluca se coronaba campeón desde el aranda de penales, lo que comenzó como una mala racha para Cruz Azul y los llevó a estar más de 21 años sin un título.

Si bien Villaluz no tuvo secuela sobre su golpe, es cierto que ya no pudo despegar en su carrera, pues, saldría de Cruz Azul en 2011, con ello no volvería a ser un jugador relevante para la primera división en México.

Después pasaría por equipos de bajo perfil, como Jaguares de Chiapas y San Luis, no volvió a mostrarnos sus destellos en la cancha y se alejaría del ojo público, pues no lo volvimos a ver en la primera división de la Liga MX.

Hoy a sus 37 años disfruta de su talento en la Liga Mexicana de Balompié donde muestra sus últimos destellos a lo talachero, mientras su hijo, César Villaluz Jr. intenta llevar su nombre a lo más alto, pues, ha estado siendo tendencia, ya que, muestra dotes parecidos a los de su papá por lo que podría seguir su legado en la selección mexicana y el Cruz Azul.