El multicampeón estadounidense Floyd Mayweather sostuvo hoy su primer evento público, de cara a la pelea de fin de semana, un duelo de revancha ante John Gotti III el Arena Ciudad de México.

en lo que será la primera presentación en territorio mexicano en más de 21 carrera profesional, Money Mayweather aseguró sentirse emocionado por presentarse en un territorio con una gran riqueza boxística.

"Créanme lo que les digo, cuando les comento que he escuchado de todo. He estado en todo el mundo y he competido ante los mejores. Y este sábado es lo que es, mostraré porque he enfrentado los mejores", dijo en su turno al micrófono El peleador que ha conquistado 15 campeonatos mundiales y que se retiró del profesionalismo con una marca de 50-0.

En el evento también estuvo presente su rival en turno, el neoyorquino John Gotti III, quien aseguró se ha preparado por más de 14 meses para este encuentro, pues reconoce en el veterano a un gran peleador.

Seguir leyendo:

Floyd Mayweather y John Gotti III se encaran previo a la pelea en CDMX

Floyd Mayweather Jr anuncia al peleador qué enfrentará en la Arena CDMX

"Quien conozca la historia de la familia sabe que nos hemos enfrentado a todo y sabemos que esta pelea no va a ser sencilla, pero mi hijo se preparó para todo y sé que se va a mostrar este sábado. El boxeador favorito de la familia es Julio César Chávez y esperemos capturar un poco de ese espíritu", explico Gotti II, quien asistió para acompañar a su hijo en este importante encuentro.

Mayweather y Gotti se enfrentaron por primera ocasión en Florida en 2023, en duelo de exhibición, y la pelea tuvo que ser detenida en el sexto round, pues, ambas esquinas brincaron al ring y protagonizaron una pelea masiva.

Ambos aseguraron que a pesar de lo que sucedió, no hay mala sangre entre ellos y pretenden dar un espectáculo a la altura de los gustos de la afición mexicana.

"Yo sigo retirado, esta pelea es lo que para mí significa el retiro. Soy un boxeador y me moriré como un boxeador. Es una gran responsabilidad venir a presentarme aquí, pues, sé que este país ha dado grandes campeones del mundo", agregó Money Mayweather de 47 años de edad.

En el evento también estuvo presente el boxeador invicto mexicano David Picasso, quien verá acción, es la misma cartelera y aprovechó el momento para pedirle un consejo a Mayweather para lograr alcanzar el nivel que tuvo el estadounidense.

"Es mi boxeador favorito. Lo admiro demasiado y el hecho de poder formar parte de la misma cartelera para mí es un honor. Estoy muy emocionado", confesó otras la conferencia.