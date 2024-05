Floyd Mayweather Jr cancela clase masiva de box en el Zócalo

Floyd Mayweather fue el gran ausente de la presentación de la pelea de exhibición que tiene programada para el 24 de agosto en la Arena Ciudad de México y puso a tambalear la promoción entera. La noche del martes, a la víspera del anuncio en la Ciudad de México, se dio a conocer que Victor Ortiz ,el rival elegido para la contienda, tiene un problema contractual y dos managers reclaman su posición.

Después de ver las complicaciones, MoneyMayweather decidió no tomar el avión a México y, como efecto dominó, los eventos pautados para su visita fueron cayendo uno a uno, incluida la reunión con el Jefe de Gobierno, Martí Batres, y la Clase Masiva de Boxeo.

"Floyd Mayweather tiene una agenda muy apretada y vimos una gran importancia de tener esta comunicación por la gran especulación que ha generado. Floyd estará totalmente involucrado en las sorpresas y anuncios que van a enriquecer este espectáculo", declaró Daniel Miranda, director de operaciones de Music Vibe, quien aseguró que pronto darán a conocer "el gran rival".

El campeón en cinco categorías diferentes estaba programado para visitar la capital mexicana tras 11 años de ausencia, desde que vino a publicitar su pelea ante un joven Canelo Álvarez, pero al ver que había problemas contractuales decidió echar todo abajo, incluso removió de su feed de redes sociales.

Esta no es la primera ocasión en la que el Niño Bonito del boxeo echa abajo una presentación así, pues hace año y medio estuvo en un problema similar en Sudáfrica, cancelando todo contacto. En un intento por no colapsar el evento completo, en donde se pretende integrar a nuevos talentos del boxeo mexicano, así como a la campeona Yamileth Mercado, se le ofreció a Floyd la posibilidad de una segunda pelea ante John Gotty III, al último rival que enfrentó en exhibición (en 2023). Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida.

Clase masiva de Box cancelada

La clase masiva se llevaría a cabo en Zócalo de la Ciudad de México el próximo jueves 16 de agosto a las 11:00 de la mañana. Esto, como parte de sus actividades previas a la pelea de exhibición que tendrá Floy Mayweather Jr, en la capital mexicana, el próximo 24 de agosto.

Clase de box cancelada

Esta sería la tercera clase de box masiva que se lleva a cabo en el Zócalo capitalino, la primera fue en 2022, ganando el Récord Guiness a la clase de box más grande con 15 mil participantes y la segunda en 2023, conservando el premio. En esta última el peleador Mayweather apareció brevemente para felicitar a la doctora Claudia Sheinbaum por la organización del evento

