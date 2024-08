Revelan cuánto vale la colección de joyas de Floyd Mayweather

Shuki Diamonds es el joyero que desde hace 7 años es el encargado de diseñar y crear todas las joyas que Floyd Mayweather usa en su día a día y en momentos especiales. Durante todos estos años, ha creado cadenas, dijes, pulseras, anillos y hasta una gorra incrustada de diamantes.

"Los diamantes son mis mejores amigos... He hecho grandes diseños y para mí es un honor poder trabajar con alguien cómo el mejor boxeador de todos los tiempos. Con él todo es una extravagancia", dijo el artista israelita, quién trabaja en exclusiva para The Money Team, el equipo de Floyd Mayweather.

Tiene piezas exclusivas.

Foto: Ig/floydmayweather

¿A cuánto asciende la colección de Mayweather?

El joyero aseguró que haciendo cálculos generales, hoy Mayweather debe de tener una colección arriba de los 100 millones de dólares, pues tiene piezas hechas en exclusiva para él. Lo que hace su colección aún más llamativa.

"Todos los diseños que he hecho para él han sido muy especiales, no podría elegir uno solo, pues, todos me han gustado. Sin embargo, la gorra que tiene incrustada con diamantes fue una de las complicadas", señaló. Shuki no solo acompañó a Floyd Mayweather a México para la pelea que sostendrá este fin de semana en la Arena Ciudad de México ante el neoyorquino John Gotti III.

Además, vino para promocionar su nueva canción, con la vedette Lyn May, "Cásate conmigo" y a promocionar su marca de ropa, así como su nueva línea de perfumes. Shuki está casado con la cantante Maricela y asegura sentir una fuerte conexión con el país mexicano.

"Después de esta visita me siento muy inspirado para poder hacer una pieza con cosas de México y ¿por qué no?, portarla con mucho orgullo", finalizó el personaje que llegó con un dedal cubierto de diamantes que tiene un costo de más de un millón de dólares.

