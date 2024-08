Este es el motivo por el que la FIB le quitó el título de campeón absoluto al Canelo Álvarez

Canelo Álvarez está terminando su preparación para enfrentarse a Edgar Berlanga el próximo 14 de septiembre, pero subirá al ring sin el título de campeón absoluto. El motivo por el que fue despojado como este título fue debido a que la Federación Internacional de Boxeo, FIB, decidió quitarle ele cinturón que le había otorgado en el peso supermediano.

Gracias a que le quitaron el cinturón, el pugilista tapatío ya le mandó un mensaje a la FIB y al resto de organismos que rigen el boxeo mundial. Ya que no piensa seguir algunos de los lineamientos establecidos por las organizaciones. Canelo tiene claro que tiene una trayectoria y un récord en el mundo del boxeo que le permite hacer lo que el quiera o no hacerle caso a nadie.

Canelo se negó a cumplir con su pelea mandatoria contra William Scull, boxeador elegido por la Federación Internacional de Boxeo para que Sául Álvarez refrendara su título. Al no querer pelear contra el pugilista seleccionado por la FIB, el organismo de boxeo decidió que debía retirarle el título de la Federación y con esto el tener que perder el título de campeón absoluto.

El motivo por el que el tapatío se negó a enfundarse los guantes contra Scull fue porque desestimó a la carrera del rival elegido. Canelo tiene claro que no puede subir al ring contra cualquier boxeador. Ya tiene un nombre dentro del mundo del boxeo y no puede pelear contra todos. Por ese motivo decidió elegir a Berlanga para su próxima función.

"¿Quién es William Scull? Nunca escucho hablar de él. No voy a hacer lo que ellos quieran. Voy a hacer lo que yo quiera. Porque me lo merezco, por todo lo que he hecho. Hay niveles. Hay estrellas y hay superestrellas. Ellos hacen el campeonato, no el campeonato los hace a ellos", expresó canelo en el podcast Million Dollaz Worth of Game.