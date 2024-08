VIDEO: Canelo Álvarez se burla de Edgar Berlanga con un baile, "ya valió Berlanga"

Canelo Álvarez es uno de los peleadores más importantes de México, incluso después de sus últimas actuaciones sobre el ring, hay expertos y fanáticos que ya lo consideran uno de los peleadores más grande en la historia de México, por lo que verlo hacer de las suyas en los pesajes es algo del gusto del aficionado mexicano.

Y es que en la ceremonia de presentación junto a Edgar Berlanga, el mexicano no dudo en responder a las provocaciones del boxeador puertorriqueño, por lo que con baile y todo se burló en frente de todos los medios y cámaras, demostrando su hegemonía sin importar si está arriba del ring.

El próximo 14 de septiembre, desde la ya conocida T-Mobile Arena de Las Vegas, el gran Canelo Álvarez se enfrentará al famoso Edgar Berlanga, por lo que la ceremonia tuvo uno de los careos más explosivos del peleador mexicano, pues la alta tensión pudo sentirse hasta México.

Pues Edgar Berlanga inició todo con un llamado al Canelo, que a pesar de intentar mantener la calma el boxeador mexicano, sí que decidió hacer algo al respecto y lo llamó a levantarse para darse un enfrentamiento que fue separado por los agentes de seguridad que se encontraban en el recinto.

El Canelo le advirtió que no quería golpearlo en ese momento, para no perjudicar su situación económica, mientras que Berlanga decidió seguir amenazándolo, pero sin tener éxito, pues el mexicano no soltó ninguna reacción de preocuparse por lo que le decía el puertorriqueño.

Para que después el Canelo publicará en sus redes sociales un video donde le muestra cómo iba a golpearlo, destacando un extraño baile, así como la demostración de los golpes que iría a recibir Edgar Berlanga, añadiendo una frase con la que se burlaba no solo del peleador sino que también de su apellido.