Floyd Mayweather y John Gotti III se encaran previo a la pelea en CDMX

Floyd Mayweather quiere quitar la mala impresión que quedó luego de que la primera pelea que sostuvo ante John Gotti III terminara en un pleito campal (junio de 2023) y por eso para la revancha, que se realizará en la Ciudad de México, espera cambiar la historia.

Este 24 de agosto en la Arena Ciudad de México, Mayweather de 47 años, se volverá a medir a John Gotti, un peleador de MMA que brincó al boxeo en busca de retos.

Floyd Mayweather enfrentará a John Gotti III Foto: Especial

"Siempre es bueno pelear en donde hay muchos aficionados al boxeo. Y sabemos que México tiene una historia de boxeo, de grandes campeones. Aman el boxeo. Será impresionante, iré a poner un gran show", dijo el multicampeón mundial, quien dejó su marca profesional en 50-0, para después enfocarse en peleas de exhibición.

Vuelve a México para subirse al ring

Mayweather se retiró del boxeo profesional en el 2017, tras superar a Conor McGregor, el rey de la UFC, y desde entonces se presentó en exhibiciones en Dubai, Japón y Estados Unidos. Aunque Mayweather ha viajado en numerosas ocasiones a México, ninguna de sus visitas fue para subirse a un ring.

"Es bueno poder mostrar mi talento y poder darle a la gente una muestra de cuando estaba en el pináculo de mi carrera. Dar una vuelta al mundo y llenar arenas es muy bueno", explicó Money sobre su estancia en el deporte.

Por su parte, para Gotti esta es una oportunidad dorada, y aunque sea su tercera contienda en boxeo, está dispuesto a tomar la oportunidad de probarse ante uno de los peleadores más grandes del boxeo.

"Estoy emocionado, pienso que esto fue fé. Se supone que no íbamos a tener esta pelea, pero una cosa llevó a la otra, tengo la oportunidad de volver a enfrentar a uno de los mejores. He estado en el gimnasio desde que pasó la primera pelea, he estado obsesionado", explicó Gotti, quien es nieto del capo neoyorkino con el mismo nombre.

