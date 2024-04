Lupillo Rivera confirma concierto en la Arena CDMX y el público responde: "Ni regalado voy a verlo"

La vida de Lupillo Rivera siempre ha sido convulsa. Integrante de una familia de cantantes reconocidos, Lupillo comanda actualmente la estrategias y pasiones en el reality show de Telemundo "La Casa de los Famosos 4".

Como ex integrante del equipo Tierra, Lupillo Rivera traicionó a sus compañeros luego de ser rechazado por Ariadna Gutiérrez y pelearse con Rodrigo Romeh, con quien estalló por sentir celos.

Ante esto, Lupillo admitió estar obsesionado con Ariadna Gutiérrez por "amarla" y no obtener su amor. Con esto en el presente de "La Casa de los Famosos 4", la reciente salida de la ex reina de belleza mostró a Lupillo saltando de felicidad ante la salida de la mujer que juró amar.

Así, es como Lupillo Rivera y su equipo de trabajo confirmaron este martes 16 de abril que se presentará con sus canciones en la Arena CDMX.

Ariadna llamó narcisista a Lupillo durante una gala. Foto: Especial

Con una sólida presencia musical ante la comunidad latina de Estados Unidos, así como las provincias del norte de México, es como Lupillo Rivera ha cimentado sus giras con presentaciones en estas ciudades.

Pero, luego del impacto que ha tenido su participación en "La Casa de los Famosos 4", Lupillo y su equipo de trabajo han confirmado que se presentará en el recinto capitalino.

La presentación se llevará a cabo el 14 de junio en la Arena CDMX, todo esto en punto de las 21:00 horas. Con la "Toromanía" en pleno, Lupillo se presentará ante sus fans capitalinos o de ciudades cercanas.

El cartel que comunica el concierto de Lupillo Rivera. Foto: FB LR

Ante su actuar en el reality show, Lupillo Rivera ha encontrado un férreo apoyo de sus fans, pero también un severo rechazo de quienes le siguieron, creyeron y votaron a su favor. Con esto, en redes sociales se notó una clara división de opiniones y un intenso rechazo a su concierto.

En el mismo posteo que colocó su equipo de trabajo en la cuenta de Facebook Lupillo Rivera, este acumulaba más de 1,500 reacciones y superaba los 400 comentarios.

En su amplia mayoría, estos eran de rechazo. Con frases como:

"Mi admiración por él se fue", "no me gusta como actúa en la casa" o "ojalá no venda ni una entrada", la gente le reaccionó duramente.