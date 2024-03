Participantes de "La Casa de los Famosos" se rebelan, exigen un alto al bullying y amenazan con abandonar el reality

“La Casa de los Famosos” sigue dando de qué hablar por los constantes pleitos entre los participantes, aunque en esta ocasión fue llevado a otro nivel y dos cuartos que eran considerados rivales se unieron para exigir un alto al maltrato de la modelo Maripily Rivera. Los integrantes de estos equipos externaron su molestia y amenazaron con abandonar el reality show.

Participantes de "La Casa de los Famosos" se rebelan

A través de redes sociales se hizo viral el momento en el parte de los participantes se unen para alzar la voz contra Maripily Rivera por los constantes maltratos a sus compañeros. Rodrigo Romeh fue quien tomó la palabra para exigir que la producción tome cartas en el asunto, algo que apoyaron otros famosos que se vistieron de negro como una forma de mostrar su descontento.

“Hoy vamos a hacer un llamado a la sociedad, a la gente que nos ve, a las madres, a los hijos y a las hijas, de aquí vamos a levantar la voz a una no tolerancia a las humillaciones, al maltrato emocional, a la discriminación, al bullying y a la maldad de una persona. Decimos no a la maldad de Maripily, no a lo que está haciendo en esta casa (…) Verán como habrá una victimización de su parte, les pido que no lo crean y que actuen en consecuencia con nosotros porque esto no es ni moral, ni éticamente correcto”, dijo el modelo e influencer.

Maripily Rivera responde a acusaciones

La conductora puertorriqueña no dudó en defenderse de las acusaciones de sus compañeros, a quienes señaló de realizar un complot para sacarla del programa debido a la popularidad de la que goza en el exterior y el apoyo de sus fanáticos.

“Yo no voy a caer en provocaciones, lo que estoy pasando yo participantes que han salido de la casa han pasado lo mismo. Esto es un complot de parte de ellos, yo he sufrido bullying, maltrato, señalamiento, lo peor, burlas… de todo. He sufrido lo mismo, pero ellos tienen un complot desde que yo decidí jugar sola”, dijo la modelo.