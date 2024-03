Alfredo Adame rompió en llanto al recordar a las niñas de cáncer a las que iba a destinar parte del premio en caso de ganar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, esto al ser entrevistado, el querido actor fue el noveno eliminado de la casa más famosa de la actualidad.

La grabación compartida por la cuenta de TikTok faranduloca, en ella se ve a la celebridad participar en una entrevista donde lo felicitan por su iniciativa de apoyar siempre a las niñas con cáncer, como sucedió luego de que ganará un millón de pesos del reality show “Soy famoso, ¡sácame de aquí!”, y donará el dinero a una fundación de pelucas para niñas con cáncer en el año 2022.

El Golden Boy es muy querido por el público mexicano Foto: Instagram adame.goldenboy

Sigue leyendo:

Alfredo Adame sigue dando de qué hablar tras su salida de LCDLF: "No me llevo nada"

La Casa de los Famosos 4: Alfredo Adame es el eliminado 9, y estas fueron sus reacciones

Alfredo Adame rompe en llanto ante las cámaras por esta razón: VIDEO

Alfredo Adame se mostró orgulloso de su labor y de haber podido apoyar en su lucha a pequeñitas de entre 7 y 17 años "me llena de felicidad, me llena de amor" confesó visiblemente conmovido pero añadió que se sentía triste de no haber podido ganar el premio de cuatro millones de pesos y donarlo a esas pequeñitas.

"Lo único que me duele de esto es no haber ganado los 200mil dolares para dárselos a ellos", dijo entre lágrimas Alfredo Adame.

El video resultó muy conmovedor entre los cibernautas ya que el reconocido artista pocas veces se muestra susceptible, es muy conocido por sus polémicas y por responder seguro y con la voz firme la mayoría de veces pero en esta ocasión mostró su lado más enternecedor.

Indigna expulsión de Alfredo Adame de La Casa de los Famosos 4

La expulsión de Alfredo Adame de La Casa de los Famosos 4 desató indignación entre los televidentes quienes incluso aseguraron que no fue la producción quién decidió que saliera sino la misma producción, algunos incluso dijeron que el presentador no era del agrado de uno de los conductores del programa: "Adame es un gran hombre", "yo te apoyo Alfredo Adame", "muchísima gente te amamos Alfredo Adame", "mi Golden Boy tiene un gran corazón", son algunos de los ocmentarios que se leen en la publicación.