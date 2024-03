Alfredo Adame sigue dando de qué hablar tras su salida de LCDLF: "No me llevo nada"

Alfredo Adame se convirtió en el eliminado de esta semana de La Casa de los Famosos, pero antes de dejar de lado el tema de su participación y su salida, el actor terminó diciendo qué es lo que le había dejado su participación en el reality show. Adame confirmó que no se llevaba nada de LCDLF debido a que nadie tenía una conversación que estuviera a la altura de su cultura o conocimientos. Sólo había una persona con la que podía entablar conversaciones interesantes.

Uno de los integrantes más polémicos de La Casa de los Famosos 4 , Alfredo Adame, se despidió el pasado 25 de marzo del programa de Telemundo, pero antes de irse tenía que dejar de qué hablar. Ahora tiró de incultos y de personas sin conversación a todos los integrantes de la casa en esta temporada. Por este motivo aseguró que no se llevó nada tras su participación en show.

Adame aseguró que es una persona culta y por eso no pudo entablar buenas conversaciones con los integrantes de la casa. Sólo estaba a la altura de su conversación 'La Bronca', quien aseguró es una persona preparada y que comparten profesión, pero ella en la radio. Las conversaciones con los demás eran banales.

"No me llevo absolutamente nada (de La Casa de los Famosos). Yo soy una persona culta, preparada, con conocimientos generales, con tres carreras y todo... y nunca pude platicar... con la única que pude platicar de algo interesante fue con 'La Bronca' que es una persona preparada, ella en la radio y yo en la televisión. De todo lo demás solo era hablar de marcas, hablar de frivolidades y banalidades y nada que a mí me pudiera enriquecer", dijo Adame.