Monday Night Football: ¿Qué equipos juegan y cómo ver los partidos EN VIVO de la NFL HOY 16 de diciembre?

Este lunes 16 de diciembre, como parte del termino de la semana 15 de la NFL, el Monday Night Football tendrá una doble jornada, pues el primer partido será encabezado por los Minnesota Vikings se enfrentarán a los Chicago Bears en el U.S. Bank Stadium, mientras que el segundo encuentro estará protagonizado por los Atlanta Falcons y Las Vegas Raiders en el Allegiant Stadium.

Ambos encuentros serán parte de la última doble jornada de lunes por la noche de esta temporada 2014, de cara a los próximos partidos de playoffs de la NFL en donde varios equipos ya tienen casi asegurado su pase.

¿Cómo llegan los Minnesota Vikings vs los Chicago Bears?

Los Vikings quieren asegurar su pase a playoffs Foto: Especial

Los Minnesota Vikings han encontrado una fórmula ganadora que combina talento, estrategia y un ambiente de equipo envidiable. Con un récord de 11-2, se perfilan como contendientes serios en la NFL, y su éxito parece estar tan ligado a su desempeño en el campo como a la química que comparten fuera de él.

El equipo lidera la liga con 20 intercepciones, y sus celebraciones tras cada jugada destacan por su creatividad. Desde bailes inspirados en “¿Y dónde estan las rubias?” hasta saltos sincronizados, los Vikings han convertido la zona de anotación en un escenario de camaradería. El coordinador defensivo Brian Flores lo resume: “No puedes jugar a un alto nivel si no disfrutas el juego”.

La llegada del entrenador Kevin O’Connell en 2022 ha sido clave. Su liderazgo, cercano y estratégico, ha revitalizado a jugadores como Sam Darnold y reforzado la unidad del equipo. Reuniones personales con veteranos como Harrison Smith reflejan su enfoque humano, que contrasta con la situación de los Bears, quienes enfrentan una temporada problemática con récord de 4-9 y un reciente cambio de entrenador.

Con seis victorias consecutivas y un gran impulso emocional, los Vikings buscan mantener la concentración frente a Chicago y consolidar su posición como favoritos para los playoffs.

¿Dónde ver el partido de los Minnesota Vikings vs los Chicago Bears?

El partido de los Minnesota Vikings vs los Chicago Bears será a las 19:00 horas, horario central de la Ciudad de México y se podrá ver a través de los canales de la cadena ESPN y por la plataforma de streaming Disney +, además, también se podrá ver por la plataforma DAZN si posees el NFL Game Pass.

¿Cómo llegan los Atlanta Falcons vs Las Vegas Raiders?

Ambos equipos buscarán soluciones urgentes en este enfrentamiento de lunes por la noche Foto: Especial

Las Vegas Raiders y los Atlanta Falcons se enfrentarán el lunes por la noche en el Allegiant Stadium en un duelo crucial para ambos equipos, que llegan con la necesidad de romper rachas perdedoras.

En Las Vegas, la incertidumbre en la posición de mariscal de campo domina la narrativa. Aidan O'Connell, quien sufrió una lesión de rodilla en el juego anterior, no ha practicado plenamente, aunque mostró señales de mejora. Su posible ausencia abriría la puerta para que Desmond Ridder sea titular por primera vez con los Raiders, enfrentando al equipo que lo seleccionó en el Draft 2022, los Halcones. Ridder, quien ha jugado de relevo en tres ocasiones esta temporada, asegura estar listo: "Mi mentalidad no cambia, me preparo igual cada semana".

Por su parte, Atlanta mantiene a Kirk Cousins como titular, a pesar de sus recientes problemas, incluyendo ocho intercepciones y ninguna anotación en los últimos cuatro juegos. Cousins cuenta con un arsenal ofensivo liderado por Bijan Robinson y los receptores Drake London y Darnell Mooney.

Ambos equipos buscarán soluciones urgentes en este enfrentamiento de lunes por la noche, un escenario que podría definir el cierre de temporada para dos franquicias hambrientas de resultados.

¿Dónde ver el partido de los Atlanta Falcons vs Las Vegas Raiders?

El partido de los Atlanta Falcons contra Las Vegas Raiders será a las 19:30 horas, horario central de la Ciudad de México y se podrá ver a través de los canales de la cadena ESPN y por la plataforma de streaming Disney +, además, también se podrá ver por la plataforma DAZN si posees el NFL Game Pass.

