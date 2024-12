Al estilo de ¿Y dónde están las rubias? Jugadores de Minnesota Vikings celebran touchdown | VIDEO

En la semana 14 de la NFL, este domingo 8 de diciembre, uno de los partidos de la jornada dominical fue el de los Atlanta Falcons contra los Minnesota Vikings el cual culminó con una victoria de Sam Darnold y compañía, pues marca la sexta consecutiva para Minnesota, que se mantiene a un solo juego de los Detroit Lions, líderes del Norte de la NFC.

Darnold, quien asumió la titularidad tras la salida de Kirk Cousins en la agencia libre, completó 22 de 28 pases y no cometió errores a pesar de enfrentar una feroz presión en la primera mitad. Tras el descanso, su rendimiento mejoró notablemente, con 250 yardas y cuatro touchdowns en el segundo tiempo. Esto permitió a los Vikings romper un empate a 21 puntos al inicio del último cuarto.

Los receptores de Darnold también tuvieron un papel clave. Jordan Addison se destacó con ocho recepciones para 133 yardas y tres touchdowns, mientras que Justin Jefferson, que había pasado seis partidos sin anotar, acumuló siete recepciones para 132 yardas y dos touchdowns.

Por otro lado, el regreso de Kirk Cousins a Minnesota no fue el esperado. El exquarterback de los Vikings, ahora en los Falcons, fue recibido con abucheos y no logró evitar la cuarta derrota consecutiva de Atlanta. Cousins lanzó dos intercepciones y no logró anotar ningún touchdown, dejando a los Falcons fuera del primer lugar en el Sur de la NFC, con una racha de ocho intercepciones y sin anotaciones en los últimos partidos.

¿Y dónde están las rubias? se hace presente en partido de la NFL

Nuevamente Joshua Metellus y Camryn Bynum protagonizaron un cómico momento Foto: X

La defensa de los Minnesota Vikings protagonizó una peculiar y alegre celebración después de una jugada clave, la cual fue un homenaje a una escena icónica de la película "¿Y dónde están las rubias?" (White Chicks), que se convirtió en el momento más comentado del partido, pese a la derrota de dos dígitos de los Vikings.

Todo comenzó cuando el safety Joshua Metellus, tras interceptar un pase de Kirk Cousins a Drake London, tomó el balón con una calma que reflejaba su lectura perfecta de la jugada. "Sabía que intentaban aprovecharnos con un engaño", comentó Metellus, quien estuvo atento a la finta para conseguir la intercepción sin problemas. Sin embargo, la jugada no terminó en el campo; Metellus, junto con su compañero Camryn Bynum, se lanzó a recrear la famosa batalla de baile de ¿Y dónde están las rubias?, la comedia protagonizada por los hermanos Wayans.

Con los dos defensores celebrando en la zona de anotación, Metellus, quien interpretó a "Brittany", y Bynum, como "Tiffany", emularon los movimientos de la película con una precisión notable, para delirio de los fanáticos y de sus compañeros de equipo. "Lo habíamos estado esperando. No practicamos mucho, pero sabíamos que la adrenalina nos iba a ayudar", comentó entre risas Metellus.

Bynum, por su parte, señaló que los movimientos eran más fáciles con el equipo completo de protección. "Estábamos cansados, pero la emoción del partido hizo que no pudiéramos arruinarlo. Pensamos: ‘Esto es fácil’", bromeó el safety.

