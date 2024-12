Los Dodgers ya tienen sustituto para Fernando Valenzuela y es el mexicano "Cochito" Cruz

Luis Alfonso Cruz, también conocido en el mundo del Beisbol como "El Cochito", volverá a Los Dodgers, donde se convirtió en uno de los máximos referentes del equipo en el año 2012, cuando tuvo una temporada magistral que lo llevó al Olimpo de la popularidad en las Grandes Ligas.

Sin embargo, el mexicano ya no estará dentro del diamante, mucho menos lanzará desde el montículo, pues el nuevo papel que desempeñará es el de ser un analista deportivo de todos los partidos del equipo, pero en español, para toda la comunidad de Latinoamérica que los sigue.

“De verdad no me esperaba ese nombramiento y cuando sale la oportunidad y me hablan, me dicen que si le entro, les digo: ‘claro que sí’… Siempre he sido un jugador que me gusta ver qué están haciendo los pitchers, todo lo que se ve en el juego. Entonces creo que va ser fácil la adaptación para mí para poder colaborar con José Mota y Pepe Íñiguez”, dijo en una reciente entrevista.