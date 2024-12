Lionel Messi llegaría al famoso videojuego Fortnite, ¿cuándo estará disponible?

Lionel Messi sigue siendo una de las estrellas más importantes del futbol mundial, no solo por que el argentino sigue siendo nominado a lo mejor del futbol, como en los premios The Best de FIFA, como mejor jugador en la temporada 2024, sino que el argentino ya comienzo a rebasar el campo de juego.

Y es que el que es considerado el mejor jugador de la historia estaría siendo parte de uno de los videojuegos más importantes en el mundo del Gaming, pues el Fortnite lleva desde su lanzamiento en 2017 dictaminando como y cuando se mueve la industria de los videojuegos con sus cambios y colaboraciones,

En el famoso metaverso de Epic hemos visto a estrellas como The Weekend, Eminem, Snoop Dog, Billie Eilish, así como deportistas como Neymar y Lebron James que ya forman parte y que serían compañeros de Lionel Messi en uno de los eventos más importantes de los videojuegos.

Así lo ha asegurado el insider más importante de Fortnite, como lo es Hypex, quien es el que anuncia con antelación varios proyectos de Fortnite que llegan días antes a videojuego, como lo fueron los adelantos de las skins de Spider-Man así como la temporada con raperos como fue Eminem, Ice Spice y Snoop Dog.

MESSI x FORTNITE IS COMING SOON uD83DuDD25 pic.twitter.com/Jct3iejTxJ — HYPEX (@HYPEX) December 10, 2024

¿Lionel Messi llegará a Fortnite como skin?

Fue en las redes sociales de Hypex, donde pudimos ver el adelante que rápidamente se hizo tendencia pues tener a una de las estrellas más importantes del futbol como lo es Lionel Messi es emocionante, en un videojuego que ya tiene a leyendas del deporte así como de la música y cine.

Aún no se sabe la fecha de la llegada de Lionel Messi a Fortnite, pero se estima que sea en esta nueva temporada de Fortnite donde además se estará teniendo la llegada de Godzilla como skin especial, además de que no es el único deportistas que ya ha estado en el videojuego.

FORTNITE X MESSI.



LLEGA ESTA ACTUALIZACIÓN. pic.twitter.com/8ZI1iCT6gs — JorgeMost (@Jorge_Most_) December 10, 2024

En el mundo de Fortine ya han aparecido diferentes estrellas del deporte, pues como aparte de la serie de “ídolos” han llegado a colaborar con los personajes más mediáticos de la música, el cine y el deporte, por lo que ver a Messi en uno de estos juegos no es sorpresa, ya tan solo en el futbol hay varias colaboraciones.

Pues en el caso del balón, Harry Kane, Neymar Jr y Marco Reus son los únicos tres futbolistas que han aparecido como skin en el famoso videojuego, mientras que de otros deportes han aparecido leyendas como Lebron James y Shaquille O’ Neil que además son skins muy personalizado por lo que te dejamos la lista completa.

No hay límites. Supera las expectativas. Rompe fronteras.



El heroico @LewisHamilton se une a la Serie Ídolos de Fortnite ? pic.twitter.com/tpZ1uzstmW — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) November 15, 2023

Estrellas del deporte que han aparecido en Fortnite

Patrick Mahomes

Lewis Hamilton

John Cena

Chloe Kim

Giannis Antetokoupo

Harry Kane

Neymar Jr

Lebron James

Naomi Osaka

Marco Reus

Shaquille O’Neil

