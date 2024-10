El Fenómeno Colapinto: Vive el sueño con carisma y la Bandera Argentina

En la jerga argentina, ser fachero refiere a una cosa o persona vistosa, que se preocupa por su apariencia y cómo se proyecta ante los demás. Franco Colapinto, piloto de Williams, es un personaje que se catapulta en la Fórmula 1 por su manejo, su personalidad extrovertida, carisma, y esa palabra argentina, característica que disfruta y con la que se presenta ante las cámaras, previo al GP de México.

“Tiene el cabeshllo más largo que yo”, dice, al mostrar la foto de Lucas Bricco quien diseñó su casco, en colores azul y blanco, que hacen alusión a su equipo, Williams, y un amarillo que refiere a uno de sus patrocinadores, Mercado Libre, y cuyo diseño hace referencia al que usó Carlos Reutemann, piloto argentino que se sienta en la mesa de José Froilán González, y ambos escoltan a Juan Manuel Fangio.

Con una sonrisa plena, disfrutando el momento inesperado que vive en la Fórmula 1, Colapinto saluda, bromea y contesta contadas preguntas ante los medios, antes de subirse al monoplaza, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Venir a México, Brasil, es estar cerca de casa me gusta”, dice, con pierna cruzada y brazo recargado. Está en su terreno, después del auto. “Creo que nadie pensaba o veían difícil que llegara un piloto argentino después de tanto, y con todo lo que está pasando nos damos cuenta que sí es posible”, comparte.

Junto a su patrocinador, reveló un video comercial en el que se deja ver una interacción con un repartidor de paquetería,

Víctor Nigro, presidente del Museo Juan Manuel Fangio, en Argentina, habla con El Heraldo de México para definir ese plus de Franco Colapinto que lo puede establecer y mantener en la Fórmula 1.

Si bien le cuesta encontrar similitudes con Diego Armando Maradona o Lionel Messi en cuestiones de fuerza deportiva, naturaleza y talento abordado al automovilismo, según dice el segundo deporte con más expectativa después del futbol, considera que tanto Fangio como Colapinto pueden ser más como La Pulga, y menos como El Pelusa.

"Yo preferiría que los dos sean el Messi del automovilismo. Ninguno de los dos yo creo que comparte los valores, más allá de lo futbolístico, de Maradona, que por ahí expresa más la argentinidad, pero no de la mayoría; es más la irracionalidad y yo creo que estos dos exponentes, además de un espíritu deportivo, son dos personas que no tienen peros. Obviamente que la trayectoria de Franco es muy corta, pero yo creo que va a tener un destino similar a Messi, o a Manu Ginóbili, o a estas figuras del deporte. Hay una cosa que es muy ilustrativa", acelera.

Junto a su patrocinador, reveló un video comercial en el que se deja ver una interacción con un repartidor de paquetería, dejando ver también parte de esa personalidad desinhibida, amada por unos, odiada por otros, pero que en una plataforma como en la F1, con pocos representantes latinoamericanos, esta parte del continente se sube a su monoplaza,

Si bien el pampero se acerca a un asiento en la próxima temporada del Gran Circo, sabe que no está todo dicho, y ante la afición mexicana tiene una oportunidad de ganar adeptos y puntos para seguir escalando en la escalera del automovilismo.

“El conformismo no funciona en la Fórmula 1. Siempre quise manejar un auto de estos, pero no sabía que llega con cosas que algunas te gustan y otras no, pero son parte del trabajo. Estoy viviendo mi sueño y quiero demostrar que llegué para quedarme, si no es el año que viene porque no hay butacas, será en 2026”, aseveró.