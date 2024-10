¿Qué fue de los futbolistas mexicanos que ganaron el Mundial Sub-17 el 2 de octubre de 2005?

Hace 19 años una de las generaciones más importantes de la Selección Mexicana conseguía una de la victorias más importantes de toda una generación e incluso en la historia del futbol mexicano, pues se le ganó a Brasil una final y una copa del mundo, gracias a unos jóvenes que ponían a soñar a la fanaticada mexicana.

Con un marcador de 3-0, México derrotó a la selección contraria, consiguiendo su primer título en una Copa Mundial sub-17, en Perú, siendo protagonistas y dominando todo un torneo que ponía a soñar a los mexicanos con jugadores de primer nivel que nos prometían ser una generación llena talento.

Pues con jugadores como Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, se creí que tendríamos jugadores que nos podían llevar a ser una selección de primer nivel como lo son Brasil o Alemania, pero lamentablemente paso lo que siempre pasa en el Futbol Mexicano, una serie de incertidumbres no lo permitió.

¿Qué pasó con los futbolistas mexicanos que ganaron el Mundial Sub-17 en 2005?

La Selección Mexicana de 2005 fue una generación de oro, tenía jugadores que seguro que recuerdas y que hoy envía tampoco conoces, pues muchos no pasaron de ese gran título en Perú, arruinando sus carrera sin tener mucho protagonismo en torneos posteriores lo que hizo que no triunfarán,

Si bien es una generación que tiene a Carlos Vela, Giovani Dos Santos y Héctor Moreno como los máximos representantes de los apodados “niños héroes”, es cierto que la mayoría no pasó ni de la banca en sus respectivos equipos, lo que mató a una generación de futbolistas talentosos.

Por ejemplo, Sergio Arias, fue el portero titular en aquel torneo, la verdad que nunca pudo debutar en Primera División y se refugió en la Liga de Expansión, terminando su carrera en en 2017 con los Cimarrones de Sonora, casos como el de Patricio Araujo y Omar Esparza ocurrió lo mismo, pues fueron medio importantes en Chivas pero la verdad que no pudieron dar ese salto.

Adrián Aldrete fue importante para el fútbol mexicano, jugando en equipos como América, Pumas y Cruz Azul fue convocado a la Selección Mexicana. Actualmente pero ahora está sin equipo, pero no ha anunciado su retiro del futbol mexicano.

En el caso de César Villaluz un golpe le arrebató la conciencia en una final contra Toluca, se refugió en la Liga de Expansión y se retiró en enero de 2021 tras su paso por el Cancún FC. Otro caso triste fue el de Édgar Andrade quien tuvo buenos momentos con equipos como Cruz Azul, Jaguares y Morelia, pero lo mismo se retiró en 2019 en la liga de expansión tras no poder ser importante en su carrera futbolística.

Sin embargo, el caso de Carlos Vela, Giovani Dos Santos, Efrain Juarez y Héctor Moreno fue muy diferente, el primero pasó a ser uno de los futbolistas más importantes de su generación, pasando por la Real Sociedad y el LA FC, aunque dejó mucho que desear fue el mejor de la generación.

Giovani Dos Santos nunca pudo arraigarse en un lugar, pasó por el Barcelona, el Tottenham, el Galatasaray, Mallorca el Villarreal, LA Galaxy en la MLS y después de su pasó intermitente por el América, ya no pudo seguir con su carrera futbolística, por lo que aunque no ha anunciado su retiro no tiene equipo.

Efraín Juarez logró salir a Europa para jugar para el Celtic y el Zaragoza, mientras que Héctor Moreno pudo salir de Pumas rumbó a Holanda, pasó por el Espanyol de Barcelona junto a Javier Aguirre, jugó en el PSV, Real Sociedad y Roma, regresó a Monterrey para revitalizar su carrera.

