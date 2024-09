El futbolista mexicano que pasó de ir a un mundial a jugar en la talacha por sus problemas de alcoholismo

El futbol mexicano está lleno de jugadores que prometían ser algo más para la afición mexicana, pues este futbolista consiguió en poco tiempo ser un jugador muy importante para su club e incluso logró llevarlos a un histórico bicampeonato de Liga MX en muy poco tiempo.

Y es que pasó de ser una joven promesa a jugar en el futbol de barrio después de tener una increíble carrera e incluso estaba coqueteando con un grande de Europa, siendo una de las jóvenes promesas que tomaron una mala decisión a lo largo de su carrera futbolística llevándolo a un destino diferente.

El Gullit Peña es uno de los futbolistas más recordados en la última década, pues su paso fugaz por el futbol mexicano fue marcado por una de las últimas hegemonías más importantes de la Liga MX, ya que junto a Luis Montes y José Juan Vásquez fueron el medio campo del poderoso León de Gustavo Matosas.

Y es que se perfilaba a ser uno de los líderes de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Brasil de 2014; sin embargo, ahí fue cuando comenzó su declive, pues nunca volvería a ser el mismo jugador que una vez llevó al León a ser uno de los clubs más importantes de los últimos años.

El Gullit Peña era el mediocampista ofensivo más deseado por la Liga MX, pero un problema personal afectaría vida del Gullit Peña, haciendo que el mexicano nunca volviera a ser el mismo dentro y fuera del campo de juego.

Y es que a pesar de ser el mediocampista más importante de ese año en México, sus problemas solo le dieron 15 minutos frente a Croacia, partido que México terminaría ganando 3-1, pero el Gullit peña terminó por no destacar en el certamen.

Sin embargo, su talento le daría para poder vestir la playera de las Chivas en 2016, siendo uno de los fichajes más esperanzadores, lamentablemente nunca pudo mostrar su mejor versión y terminaría saliendo después de fallar un penal en contra del América.

Volvió a León, pero los escándalos no lo dejaban, pues en enero de 2017 fue capturado por la Policía al tratar de huir luego de chocar su Mini Cooper y estar un presunto estado de ebriedad, por lo que tuvo que ser remitido a las autoridades.

El talento del Gullit era indudable, pero los excesos nunca lo dejaron, ya que era recurrente verlo en redes sociales, pasado de copas o en fiestas, demostrando que no tenía esa disciplina que debía tener un profesional del deporte.

Todavía le dio para poder jugar en el Rangers de Escocia, donde jugó 12 partidos y marco 5 goles, siendo considerado uno de los peores fichajes en la historia del club, por lo que tuvo que regresar a México.

Su regreso fue con Cruz Azul en 2018, donde comenzó la caída de un grande, ya que para 2019 y el estilo de vida de Peña lo llevo a entrar a una de las clínicas de Julio César Chávez, según datos de ESPN.

“No me arrepiento de nada, todo lo que he hecho es porque yo he querido, nadie me obligó a hacer nada. Cuando quise jugar fútbol, fue por mí; cuando quise levantar una cerveza, fue por mí; cuando quise tener un hijo, fue igual. Estoy tranquilo, no me da pena ni miedo. Tuve un problema de alcoholismo y por eso me metí con Chávez. Tengo una rehabilitación, a veces tengo una persona a mi lado y así como me pasó a mí le puede pasar a cualquiera” dijo Peña para Marca.