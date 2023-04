David Morrell, a cerrar más bocas en el cuadrilátero

David Morrell abandonó Cuba siguiendo el sueño de convertirse en campeón del mundo y ahora, cuatro años después, el cerrar bocas ha sido un plus que disfruta pelea a pelea.

“Se siente...como dicen ustedes, se siente chingón. ¿Me entiendes? Yo sé cómo soy yo. Y algo que tengo, es eso que cuando yo quiero algo, lo tengo si o si”, dijo en entrevista con el Heraldo de México el actual monarca regular supermedio de la WBA que formará parte de la cartelera de Ryan García vs. Gervonta Davis en Las Vegas. El peleador de Santa Clara de Cuba abandonó su país antes de cumplir los 20 años y desde que llegó a Estados Unidos comenzó a construir un récord que hasta ahora mantiene en 8-0 con 7 nocauts.

“Todos ellos decían que una pelea a 12 asaltos decían que no, que todavía no era el momento, que me van a nalguear. Muchas personas no confiaban en mí”, explicó.

Un evento con mucha presión

Pero gracias a victorias ante el contendiente mexicano Mario Cazarez y Mike Gavronski y Alantez Fox poco a poco ha ido demostrando y abriéndose camino en la división de los supermedios, que es gobernada por el campeón indiscutido Saúl Canelo Álvarez.

“Estoy super emocionado, super contento, super contento con lo que viene en camino, con lo que se avecina. Con las cosas que estamos por hacer, que estamos por lograr. La verdad me encanta trabajar así, me gusta trabajar bajo presión. Yo creo que la presión todo está aquí, psicológico. ¿Me entiendes? Yo creo que la persona mientras más presión uno tenga el evento más uno se quiere lucir”, abundó.

Morrell espera que tras la pelea que sostendrá ante el bronce olímpico Yamaguchi Falcao las puertas de la élite de la división se abran para él y en un futuro pueda estar enfrentando a ex campeones mundiales como DTemasavid Benavidez, Caleb Plant o Demetrius Andrade.

