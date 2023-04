Tras escapar de Cuba, David Morrell estará en la función de Gervonta Davis en Las Vegas

David Morrell abandonó Cuba siguiendo el sueño de convertirse en campeón del mundo y ahora, cuatro años después, el cerrar bocas ha sido un plus que disfruta pelea a pelea. “Se siente, como dicen ustedes, se siente chingón, ¿me entiendes?. Yo sé cómo soy yo. Y algo que tengo, es eso que cuando yo quiero algo, lo tengo si o si”, dijo en entrevista con el Heraldo de México el actual monarca regular supermedio de la WBA, que formará parte de la cartelera de Ryan García vs. Gervonta Davis en Las Vegas.

El peleador de Santa Clara de Cuba abandonó su país antes de cumplir los 20 años y desde que llegó a Estados Unidos comenzó a construir un récord que hasta ahora mantiene en 8-0, con siete nocauts.

“Todos ellos decían que una pelea a 12 asaltos que no, que todavía no era el momento, que me van a nalguear. Muchas personas no confiaban en mí”