Fernando Beltrán, en desacuerdo con Dmitry Bivol: "Quiere bajar con Canelo a las 168 libras y con nosotros no"

Ha sido toda una odisea el encontrar un rival para Jaime Munguía para este 10 de junio. Primero se empezó a negociar con el kazajo Gennadiy Golovkin y después surgió el nombre de Dmitry Bivol, con quién se encuentran en negociaciones.

"Gennadiy Golovkin las condiciones de él pues, Jaime está en un proceso de desarrollo, no lo puedes frenar, él no está para pelear una vez al año. El 10 de junio lo vamos a aprovechar, con Bivol es más complicado porque él quiere bajar a 168 libras con Canelo pero con nosotros no, entonces ahí no entendemos, si puede dar 168 pues que las de también con Jaime", dijo el promotor Fernando Beltrán en entrevista para el programa La Esquina del Boxeo.

Y es que tanto Bivol como su manejador, Vadim Kornilov, han manifestado su poco interés de una pelea en contra del boxeador tijuanense. Los argumentos han sido de que Munguía no es del peso del ruso y que solamente aceptarían para que Dmitry Bivol se mantenga activo, pues no pelea desde noviembre.

Beltrán Rendón afirmó que al no haber arreglo con la gente de Bivol, el ucraniano Sergiy Derevyanchenko, entraría a la conversación como una segunda opción para medirse ante el fronterizo.

"Es un rival que todos conocemos (Derevyanchenko), nunca ha sido noqueado, es durísimo, realmente es un peleador que va a poner a prueba el nivel de Jaime Munguía", aseveró Beltrán.

"Después de esta pelea nosotros lo que estamos buscando una pelea grande, para ser el mejor tienes que pelear contra los mejores, tú sabes que íbamos a pelear contra este muchacho que va a pelear contra Saúl, John Ryder y nos tiró la pelea, con Charlo estuvimos a nada de cerrar la pelea y no se dio, nosotros pusimos todo lo que está en nuestras manos pero tampoco quiero culpar a nadie", dijo el empresario y promotor tijuanense.

Sobre esta próxima pelea de Gervonta Davis vs Ryan García, Beltrán dijo que la diferencia en que esta pelea si se hizo realidad, es que la gente de Gervonta realmente quieren pelear contra Davis y no fue el mismo caso con la parte de Jermall Charlo con Jaime Munguía.

En cuanto a la sede del próximo combate del 10 de junio, se habla de Ontario, California hasta una posible sorpresa en albergar la función en un país lejano de los Estados Unidos y México, sin embargo, el presidente de Zanfer Boxing, comentó que la respuesta en donde será, la tendrá después del 23 de abril.

