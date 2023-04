Con récord de 14 peleas ganadas, Elijah García enfrenta a Kevin Salgado

Con solo 19 años de edad y un récord de 14-0 con 12 nocauts, el peleador de sangre mexicana Elijah García irá este sábado por la prueba más grande en su carrera. Y aunque su rival en turno, Kevin Salgado, no le impone, el presentarse en su primera cartelera de pago por evento es algo que sabe será especial.

“Ser capaz de pelear en un PPV es lo que todos sueñan y me siento bendecido de tener la oportunidad. Cuando llegue ahí tal vez será un poco más intenso de lo que creo que es, porque nunca he peleado en un PPV. Pero estoy preparado para esto. No estoy asustado por perder mi cero (en el récord). No pone presión en mí porque estoy aquí para dar grandes peleas y estoy intentando alcanzar la grandeza y convertirme en campeón”, dijo en entrevista con el Heraldo de México, Elijah, quien viene de familia de boxeadores y trae en mente llevar el nombre al siguiente nivel.

Elijah se enfrentará a Salgado dentro del cartel que encabezan este sábado Ryan García contra Gervonta Davis en la TMobile Arena de Las Vegas.

Lo que no sabías de Elijah

Elijah es zurdo y limita en la división de los pesos medios, en donde sabe que podrá lucir no solo por su pericia, IQ boxístico y una estatura de 1.83 metros de estatura.

“Tengo más habilidades de lo que la gente cree, no soy un peleador de confort. Tengo muchas habilidades, muchas. va a ser genial para empezar la noche, sobre todo en una cartelera tan grande”, abundó.

Sin tener en la mente la posibilidad de una derrota, Elijah aseguró que buscará este sábado mostrarle a los fanáticos lo que es como peleador y lo que tiene que ofrecer y si es con un nocaut, para seguir con la racha, mucho mejor.

“Cuando me convertí en profesional hace tres años no pensé, honestamente, que fuera a saltar tan rápido. Fui de las primeras peleas en llegar a la pantalla y ahora en Showtime en PPV. No lo esperaba”, finalizó.

