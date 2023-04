Brian Mendoza se dice listo para enfrentar al rival que sea

Luego del batacazo de fin de semana, con el triunfo por nocaut contra el invicto Sebastián Fundora, el peleador estadounidense Brian Mendoza está listo para lo que sea que la categoría de los superwelters le tenga preparado.

"Es increíble la verdad. Difícil ponerlo en palabras. Es increíble la historia mía. Tú sabes perdí un par de veces y todo el mundo pensaba que todo se acabó. Yo ya no era nadie. Ya no creían. Pero seguí con la fe y mi equipo. Seguí trabaja do con mi equipo. Nunca rendirse y eso enseño que todo es posible con el sacrificio y el trabajo duro. Se pude hacer. Es increíble", dijo en conferencia de prensa virtual el nuevo campeón interino WBC superwelter.

La gente lo ve pesado, como si yo debiera tener miedo Foto: Instagram

Con un resultado tan contundente ante un peleador cómo La Torre Infernal, Mendoza jaló los reflectores; sin embargo, para él no es algo que le quite el sueño, pues considera lleva una vida preparándose para el momento.

"La división ya no me puede negar. Hace un año yo estaba en 'peleitas' después de la estelar, cuando todo el mundo se va y ya a nadie le importa, no hay cámaras y un año después tengo el título que siempre soñé desde chamaquito", explicó.

"La gente lo ve pesado, como si yo debiera tener miedo (de disputar el campeonato) los retos que vienen, pero me hacen sonreír. Esto es lo que quiero y estoy en este deporte para hacer peleas grandes. Yo quiero tener mi nombre en la historia. Yo quiero esas peleas", finalizó el peleador que tiene un récord de 22-2, con 16 KO's.

La Bala Mendoza aún no tiene claro cuál será su futuro inmediato, si una revancha con Fundora o buscar el campeonato ate el monarca actual Jermall Charlo, quién por problemas abajo del ring tiene un año sin pelear.

dhfm