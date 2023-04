Anthony Joshua pide a Tyson Fury para el verano

El ex campeón mundial de los pesos completos, Anthony Joshua consiguió una victoria la noche del sábado ante su gente en Inglaterra, con lo mínimo indispensable y aseguró estar de vuelta para volver a retar por un campeonato mundial.

Joshua batalló en algunos de los episodios para imponer su mayor altura, peso y alcance sobre el estadounidense Jermaine Franklin, considerado como rival de medio nivel. Sin embargo, tras conquistar las tarjetas por 118-111, 117-111 y 117-111, aseguró estar listo para volver a la élite.

"Era importante ganar. Debí noquearlo, pero ahora estoy listo para lo que viene. Jermaine vino aquí a probarse y debí noquearlo, pero de aquí a 15 años nadie se acordará de esta pelea... Sé a quién quieren (los fanáticos) que me enfrente y la pelota está del lado de la cancha de Tyson Fury. Vamos, en verano", declaró el oro olímpico y dos veces ex campeón mundial de peso completo, quien terminó con una gran hemorragia en la nariz por no poder bloquear el jab y rectos de su rival.