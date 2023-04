Anthony Joshua regresa, necesitado de una victoria

Luego de dos derrotas al hilo, la victoria se convirtió en una obligación para el peso completo Anthony Joshua. El excampeón olímpico y doble monarca de peso completo enfrentará al inglés Jermaine Franklin a 12 rounds en la O2 Arena a siete meses de la segunda derrota que sufrió a manos del ucraniano Olexandr Usyk.

“Me alejé para desconectar y todas las preguntas que me he estado haciendo, las respuestas llegaron. Fue un tiempo de tranquilidad y ha sido un buen campamento. Es bueno estar de vuelta en el Reino Unido, pero todo el mundo sabe que el Reino Unido está un poco muerto, así que estoy deseando volver a Texas y volver a trabajar”, declaró AJ.

Joshua ha tenido una serie de altibajos desde el 2019 cuando perdió el invicto a manos del mexicano Andy Ruiz y aunque recuperó las coronas de la IBF, WBA y WBO en el duelo de revancha, volvió a caer en septiembre del 2021 ante Usyk, el indiscutido que subió de peso crucero.

Joshua ha tenido una serie de altibajos desde el 2019 cuando perdió el invicto a manos del mexicano Andy Ruiz

Créditos: Especial

Joshua fue superado por decisión dividida

Sin embargo, la motivación no ha muerto en el inglés, quien buscó en el entrenador mexicano Robert García un segundo aire que le ayudará a salir de la mala racha y buscará demoler a Franklin para agarrar confianza.

"Es grande, enorme. Es una gran pelea para mí, seguro. Respeto totalmente a mi rival y respeto todo lo que ha pasado. También respeto a los que me apoyan, así que he trabajado duro, y respeto a mi entrenador, así que quiero asegurarme de terminar bien el trabajo. Me gusta el hecho de que siempre me cuelguen zanahorias delante, diciéndome que, si hago esto, esto está aquí y esto está allí, y siempre me llevan a grandes cosas. Sueño a lo grande y quiero cosas más grandes y mejores en mi vida. Como dije en la última rueda de prensa, quiero asegurar la bolsa y seguir adelante en mi vida”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO

Se 'abre el camino' en Arabia Saudita

Una sorpresa en el ring

Saúl "Canelo" Álvarez hizo dieta vegana para enfrentar a Dmitry Bivol: "sin exigirme tanto"

srgc