Pedro Campa calienta la pelea contra Brandun Lee: “Tengo que ganar o ganar”

Después de su última salida al ring, el contendiente mexicano Pedro Campa no está buscando quién se la hizo, sino quién se la pague y este sábado tendrá la oportunidad perfecta cuando encaré al prospecto estadounidense Brandun Lee dentro del cartel que encabezará Sebastian Fundora en Carson, California.

“Me siento motivado, listo para subir al ring. Tengo que ganar o ganar, no tengo otra cosa en mi cabeza. Quiero dar un buen espectáculo, que la gente de PBC (la promotora Premier Boxing Champions) se dé cuenta de la calidad de peleador que soy y con suerte aterrizar un contrato, ahora que estoy de agente libre”, dijo en entrevista con El Heraldo Media Group, el peleador de 31 años.

“Sé que será una pelea difícil, pero al que le están poniendo la prueba de fuego a él (Brandun). Él es el boxeador de la empresa, yo estoy tranquilo y consciente de lo que tengo que hacer arriba del ring. No hubo distracciones, ni nada. Llegaré con mucha madurez y experiencia y es lo que me sacará a flote para ganar”, completó.

La Roca Campa viene de caer ante los puños del excampeón mundial Teófimo López y aseguró que a pesar de ese nocaut en siete rounds, la cantidad de aprendizaje y experiencia que ganó lo ayudarán a salir adelante ahora que enfrentará a un pegador como Brandun.

“Muchos decían que Teófimo me iba a noquear horrible, que incluso me iban a sacar en camilla y se equivocaron. Yo no sentí la pegada ese día, lo que sí me llamó la atención es lo rápido que es y ahí fue donde consiguió el nocaut, pero aprendí mucho. Ahora sé que soy yo el que tiene que presionar desde el principio”, abundó.

Pedro tiene un récord de 34-2-1 con 23 nocauts y pretende hacer valer su experiencia para poder adjudicarse de esa oportunidad que estará en juego. Mientras que Brandun asistirá con una marca de 27-0 con 23 KO's para medirse ante su primera prueba dura.

