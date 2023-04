Jesse Bam Rodríguez confirma fractura de mandíbula

El invicto y nuevo campeón mosca de la WBO, Jesse Bam Rodríguez, sufrió durante su pelea una fractura de mandíbula que le requerirá una intervención quirúrgica que lo deje fuera varios meses.

En un duelo que sostuvo en el Boeing Central at Tech Port en San Antonio, el joven prodigio del boxeo venció a Cristian González y conquistó la corona vacante en peso mosca, pero a un alto costo.

"He pasado un infierno por este cinturón. Mucha gente habría abandonado tras fracturarse la mandíbula, pero yo nunca he sido uno de estos. Tendré que operarme a principios de semana. Pero no pasa nada; soy el bicampeón del mundo", dijo el peleador de 23 años y que ostenta un récord de 18-0 con 11 KO´s.

"Supongo que tenía la boca abierta y me agarraron. Esta mierda duele" Foto: Especial

Bam aterrizó en la escena mundial del boxeo en febrero del 2022 con una victoria por decisión unánime sobre el multiplecampeón Carlos Cuadras y se adueñó de la corona vacante supermosca WBC. Sin embargo, su estancia en la categoría duró poco, pues tras deshacerse por nocaut en 8 rounds al experimentado ex campeón Srinsaket Sor Rungvisai decidió bajar de división para sumar su segundo campeonato.

Con el triunfo ante Cristian González, Bam se convirtió en el primer campeón en varias divisiones que tiene San Antonio, además de que es el peleador más joven en conquistar dos divisiones (con 23 años).

"Supongo que tenía la boca abierta y me agarraron. Esta mierda duele. Apenas puedo hablar con esta mierda", declaró para la página BoxingScene.

Este traspié demorará los planes de unificación que tenía Rodríguez con el monarca invicto IBF de Inglaterra Sunny Edwards para mitad de año, por lo que ahora el británico podría medirse al campeón WBC de México, Julio César Martínez.

Rey Martínez está contemplado para ser la preestelar de Canelo Álvarez vs. John Ryder el 6 de mayo en Guadalajara, Jalisco.

SEGUIR LEYENDO:

Anthony Joshua regresa, necesitado de una victoria

Anuncian duelo entre Devin Haney y Vasyl Lomachenko

dhfm